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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Оуд-Хеверли
Гент - Оуд-Хеверли: обзор матча 12 мая 2024
Гент
12.05.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, группа B, 8 тур
0 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
6'
Ф. Руссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
Т. Тиссудали
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
K. Misao
90'
+3
Желтая карточка
Й. Брюнес
80'
Желтая карточка
Ф. Руссо
80'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
М. Мертенс
Замена
D. Yokota
️️️️
М. Самуас
80'
72'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Ю. Мазиз
58'
Замена
K. Misao
️️️️
Х. Мендиль
58'
Замена
Ф. Мигель
️️️️
Й. Дом
Желтая карточка
И. Кандусс
51'
46'
Замена
С. Муеанта
️️️️
Н. Нсинги
Замена
И. Кандусс
️️️️
С. Кумс
46'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Руссо
Пас отдал
Ю. Мазиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Оуд-Хеверли
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
16
Maxence Prévot
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
5
P. Ngawa
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3-5-2
33
Руф
25
Нуриу
4
Ватанабе
23
Митрович
24
Кумс
18
Геркенс
20
Хонг
17
Юлсагер
4
де Сар
9
Тиссудали
18
Самуас
3-2-2-2-2
3
Шингтьен
4
Руссо
16
Рикка
6
Дом
37
Мендиль
6
Банзузи
88
Мазиз
33
Мертенс
33
Акимото
9
Нсинги
16
24
Кумс
27
Кандусс
27
Кандусс
24
Кумс
18
Самуас
17
17
18
Самуас
6
Дом
3
Мигель
3
Мигель
6
Дом
37
Мендиль
6
6
37
Мендиль
9
Нсинги
10
Муеанта
10
Муеанта
9
Нсинги
88
Мазиз
8
Схрайверс
8
Схрайверс
88
Мазиз
33
Мертенс
14
Брюнес
14
Брюнес
33
Мертенс
Остались в запасе
Гент
Оуд-Хеверли
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Тоби Лейсен
ВР
11
Конан Н'Дри
ПВ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
11
Конан Н'Дри
ПВ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Гент - Оуд-Хеверли
2
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
671
313
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.23
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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