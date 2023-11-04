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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Вестерло
Оуд-Хеверли - Вестерло: обзор матча 04 ноября 2023
Оуд-Хеверли
04.11.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Вестерло
64'
Н. Мадсен (П)
69'
С. Сидорчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Вестерло
90'
+3
Желтая карточка
Л. Стассен
89'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
А. Пьедфорт
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Ф. Мигель
88'
Желтая карточка
Х. Мендиль
82'
Замена
N. Opoku
️️️️
Н. Нсинги
78'
77'
Замена
L. Van Eenoo
️️️️
С. Сидорчук
76'
Замена
Ю. Мацуо
️️️️
Г. Йоу
76'
Замена
Л. Стассен
️️️️
Э. Дачи
Желтая карточка
М. Мертенс
73'
73'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Замена
С. Муеанта
️️️️
Й. Дом
71'
Замена
М. Мертенс
️️️️
K. Misao
71'
69'
ГОЛ! 0:2!
С. Сидорчук
Пас отдал
А. Пьедфорт
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Мадсен
55'
Желтая карточка
Э. Байрам
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
48'
47'
Желтая карточка
Э. Дачи
36'
Желтая карточка
А. Пьедфорт
32'
Желтая карточка
Р. Тагир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
16
Maxence Prévot
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
3
Bakary Haidara
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
10
Супанат Муеанта
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
3-2-1-4
3
Шингтьен
28
Плетинкс
6
3
Мигель
6
Дом
88
Мазиз
8
Схрайверс
16
9
Нсинги
23
Торстейнссон
3-2-2-2
26
Болат
46
Пьедфорт
28
Тагир
23
Байрам
14
Рейнолдс
5
Бос
8
Сидорчук
24
Мадсен
7
Йоу
22
Дачи
6
33
Мертенс
33
Мертенс
6
3
Мигель
11
Н'Дри
11
Н'Дри
3
Мигель
9
Нсинги
17
17
9
Нсинги
6
Дом
10
Муеанта
10
Муеанта
6
Дом
46
Пьедфорт
34
Хасполат
34
Хасполат
46
Пьедфорт
7
Йоу
14
Мацуо
14
Мацуо
7
Йоу
8
Сидорчук
8
8
8
Сидорчук
22
Дачи
19
Стассен
19
Стассен
22
Дачи
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Вестерло
1
Тоби Лейсен
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Оуд-Хеверли - Вестерло
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
Новости команд
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Оуд-Хеверли
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