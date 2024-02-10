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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Оуд-Хеверли
Стандард - Оуд-Хеверли: обзор матча 10 февраля 2024
Стандард
10.02.2024, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
19'
Э. О'Нил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
К. Лайфис
90'
+3
Замена
H. Sahabo
️️️️
Х. Кавабе
89'
Замена
М. Дженепо
️️️️
К. Соуа
84'
82'
Замена
N. Opoku
️️️️
Й. Дом
73'
Замена
С. Муеанта
️️️️
Ю. Мазиз
60'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
59'
Желтая карточка
Н. Нсинги
59'
Замена
М. Мертенс
️️️️
Н. Нсинги
Желтая карточка
Э. О'Нил
56'
Замена
Д. Панцо
️️️️
С. Думбия
46'
Желтая карточка
С. Альсате
44'
30'
Желтая карточка
С. Схрайверс
ГОЛ! 1:0!
Э. О'Нил
Пас отдал
С. Альсате
19'
11'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
(К)
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Стандард
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
80
Hakim Sahabo
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Оуд-Хеверли
6
Kento Misao
ЦЗ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
20
Ричи Саградо
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
10
Супанат Муеанта
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
3-5-1-1
16
Бодар
21
Думбия
4
13
Фосси
7
Альсате
6
Кавабе
21
Прайс
21
О'Нил
34
Лайфис
14
Соуа
9
Канга
3-2-2-3
1
Лейсен
28
Плетинкс
16
Рикка
3
Шингтьен
6
Дом
3
Мигель
6
Банзузи
88
Мазиз
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
9
Нсинги
21
Думбия
4
Панцо
4
Панцо
21
Думбия
6
Кавабе
80
80
6
Кавабе
14
Соуа
12
Дженепо
12
Дженепо
14
Соуа
9
Нсинги
33
Мертенс
33
Мертенс
9
Нсинги
88
Мазиз
10
Муеанта
10
Муеанта
88
Мазиз
23
Торстейнссон
14
Брюнес
14
Брюнес
23
Торстейнссон
6
Дом
17
17
6
Дом
Остались в запасе
Стандард
Оуд-Хеверли
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
6
Kento Misao
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ЦП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Остались в запасе
6
Kento Misao
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ЦП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Стандард - Оуд-Хеверли
3
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
9
Нарушения
10
18
Офсайды
5
0
Количество передач
475
335
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.36
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
Все
Стандард
Оуд-Хеверли
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
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