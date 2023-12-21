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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Оуд-Хеверли
Гент - Оуд-Хеверли: обзор матча 21 декабря 2023
Гент
21.12.2023, четверг, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
4'
М. Самуас
57'
М. Фофана
65'
У. Кюйперс
69'
Ц. Ватанабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Оуд-Хеверли
83'
Замена
N. Opoku
️️️️
Н. Нсинги
78'
Замена
P. Ngawa
️️️️
Р. Шломо
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Д. Орбан
76'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Х. Хонг
76'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
У. Кюйперс
76'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
76'
ГОЛ! 4:0!
Ц. Ватанабе
Пас отдал
С. Кумс
69'
ГОЛ! 3:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
С. Кумс
65'
58'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
ГОЛ! 2:0!
М. Фофана
Пас отдал
Х. Хонг
57'
46'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Х. Мендиль
46'
Замена
️️️️
Э. Банзузи
42'
Желтая карточка
Э. Банзузи
ГОЛ! 1:0!
М. Самуас
Пас отдал
М. Фофана
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Гент
3
Арчи Браун
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Оуд-Хеверли
3
Флориан Мигель
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
10
Супанат Муеанта
ЦФ
3-4-1-2
33
Руф
27
Кандусс
4
Лагэ
4
Ватанабе
18
Самуас
4
де Сар
20
Хонг
24
Кумс
39
Фофана
99
Орбан
99
Кюйперс
3-2-2-3
1
Лейсен
28
Плетинкс
4
Шломо
3
Шингтьен
6
Дом
37
Мендиль
6
Банзузи
88
Мазиз
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
9
Нсинги
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
20
Хонг
18
Геркенс
18
Геркенс
20
Хонг
99
Кюйперс
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Кюйперс
99
Орбан
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Орбан
37
Мендиль
11
Н'Дри
11
Н'Дри
37
Мендиль
4
Шломо
5
5
4
Шломо
9
Нсинги
17
17
9
Нсинги
23
Торстейнссон
14
Брюнес
14
Брюнес
23
Торстейнссон
Остались в запасе
Гент
Оуд-Хеверли
3
Арчи Браун
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
3
Флориан Мигель
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
10
Супанат Муеанта
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
3
Арчи Браун
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
10
Супанат Муеанта
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Гент - Оуд-Хеверли
1
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
12
Офсайды
2
0
Количество передач
605
283
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.44
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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