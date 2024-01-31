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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Генк
Оуд-Хеверли - Генк: обзор матча 31 января 2024
Оуд-Хеверли
31.01.2024, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Генк
80'
С. Схрайверс (П)
90'
Э. Плетинкс
54'
Ф. Рикка (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Генк
90'
+2
Замена
К. Нкуба
️️️️
З. Эль Уахди
ГОЛ! 2:1!
Э. Плетинкс
90'
Замена
Р. Шломо
️️️️
Ю. Мазиз
85'
84'
Желтая карточка
К. Куэста
83'
Желтая карточка
З. Эль Уахди
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Схрайверс
80'
79'
Желтая карточка
М. Галарса
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Н. Нсинги
74'
Замена
Т. Акимото
️️️️
Ф. Мигель
74'
Замена
М. Мертенс
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
65'
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Рикка
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
47'
46'
Замена
А. Зекири
️️️️
Д. Пайнтсил
Желтая карточка
С. Схрайверс
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
22'
Желтая карточка
П. Грошовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
20
Ричи Саградо
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
46
Карлос Куэста
(К)
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
17
Патрик Грошовски
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Оуд-Хеверли
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
33
Матье Мертенс
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
8
Thomas Claes
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-2-2-3
1
Лейсен
28
Плетинкс
3
Шингтьен
16
Рикка
3
Мигель
6
Дом
88
Мазиз
20
Саградо
23
Торстейнссон
8
Схрайверс
9
Нсинги
4-3-2-1
26
Вандевордт
46
Куэста
3
МакКензи
23
Соболь
7
Эль Уахди
17
Грошовски
5
Галарса
28
Пайнтсил
11
Сор
39
Фадера
99
Арокодаре
88
Мазиз
4
Шломо
4
Шломо
88
Мазиз
23
Торстейнссон
33
Мертенс
33
Мертенс
23
Торстейнссон
3
Мигель
33
Акимото
33
Акимото
3
Мигель
11
Н'Дри
11
Н'Дри
9
Нсинги
14
Брюнес
14
Брюнес
9
Нсинги
7
Эль Уахди
27
Нкуба
27
Нкуба
7
Эль Уахди
28
Пайнтсил
9
Зекири
9
Зекири
28
Пайнтсил
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Генк
6
Kento Misao
ЦЗ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
8
Thomas Claes
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
6
Kento Misao
ЦЗ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
8
Thomas Claes
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Оуд-Хеверли - Генк
2
5
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
21
Офсайды
3
5
Количество передач
311
437
Сейвы
2
2
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.85
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Brent Staessens, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
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