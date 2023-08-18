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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Антверпен
Оуд-Хеверли - Антверпен: обзор матча 18 августа 2023
Оуд-Хеверли
18.08.2023, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Антверпен
33'
В. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Антверпен
Вторая желтая
Х. Мендиль
87'
87'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
А. Вермерен
80'
Замена
А. Муджа
️️️️
Ю. Эккеленкамп
80'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
В. Янссен
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Э. Банзузи
75'
Замена
М. Мертенс
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
75'
69'
Замена
М. Кейта
️️️️
Я. Ондрейка
69'
Замена
А. Валенсия
️️️️
Д. Керк
Замена
Й. Брюнес
️️️️
N. Opoku
60'
Желтая карточка
Х. Мендиль
48'
42'
Желтая карточка
А. Вермерен
33'
ГОЛ! 0:1!
В. Янссен
Пас отдал
Р. Де Лат
26'
Желтая карточка
В. Янссен
Желтая карточка
Т. Вльетинк
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
20
Ричи Саградо
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
16
Maxence Prévot
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
3-2-2-4
16
Рикка
28
Плетинкс
77
Вльетинк
37
Мендиль
6
Дом
6
Банзузи
20
Саградо
23
Торстейнссон
16
17
8
Схрайверс
4-1-1-2-2
1
Бутез
25
Батай
13
Авила
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
9
Керк
7
Баликвиша
11
Ондрейка
14
Янссен
23
Торстейнссон
33
Мертенс
33
Мертенс
23
Торстейнссон
6
Банзузи
11
Н'Дри
11
Н'Дри
6
Банзузи
17
14
Брюнес
14
Брюнес
17
11
Ондрейка
16
Кейта
16
Кейта
11
Ондрейка
48
Вермерен
21
Эджуке
21
Эджуке
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Муджа
32
Эккеленкамп
9
Керк
14
Валенсия
14
Валенсия
9
Керк
14
Янссен
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Янссен
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Антверпен
77
Валентин Кожокару
ВР
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Оуд-Хеверли - Антверпен
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
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