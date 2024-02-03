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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Оуд-Хеверли
Вестерло - Оуд-Хеверли: обзор матча 03 февраля 2024
Вестерло
03.02.2024, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Оуд-Хеверли
2'
Э. Банзузи
11'
Ф. Мигель
60'
М. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Оуд-Хеверли
75'
Желтая карточка
Ф. Рикка
74'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Н. Нсинги
Замена
М. Фриган
️️️️
Р. Вермант
73'
Замена
Р. Тагир
️️️️
Г. Йоу
65'
Замена
Н. Шадли
️️️️
С. Сидорчук
64'
60'
ГОЛ! 0:3!
М. Мертенс
59'
Замена
Ф. Руссо
️️️️
Ф. Мигель
59'
Замена
М. Мертенс
️️️️
Ю. Мазиз
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Н. Мадсен
46'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Б. Рейнолдс
46'
31'
Замена
K. Misao
️️️️
С. Схрайверс
11'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мигель
Пас отдал
С. Схрайверс
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Банзузи
Пас отдал
Ю. Мазиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
20
Ричи Саградо
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
Оуд-Хеверли
4
Франко Руссо
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
33
Матье Мертенс
АП
10
Супанат Муеанта
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Болат
46
Пьедфорт
23
Байрам
25
Ромменс
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
8
Сидорчук
24
Мадсен
39
ван ден Кейбус
7
Йоу
17
Вермант
3-2-3-2
1
Лейсен
28
Плетинкс
16
Рикка
3
Шингтьен
6
Дом
3
Мигель
6
Банзузи
20
Саградо
88
Мазиз
9
Нсинги
8
Схрайверс
7
Йоу
28
Тагир
28
Тагир
7
Йоу
24
Мадсен
19
Фикселлес
19
Фикселлес
24
Мадсен
8
Сидорчук
89
Шадли
89
Шадли
8
Сидорчук
14
Рейнолдс
17
Саядманеш
17
Саядманеш
14
Рейнолдс
17
Вермант
20
Фриган
20
Фриган
17
Вермант
3
Мигель
4
Руссо
4
Руссо
3
Мигель
8
Схрайверс
6
6
8
Схрайверс
88
Мазиз
33
Мертенс
33
Мертенс
88
Мазиз
33
Акимото
33
Акимото
9
Нсинги
11
Н'Дри
11
Н'Дри
9
Нсинги
Остались в запасе
Вестерло
Оуд-Хеверли
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
10
Супанат Муеанта
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
Остались в запасе
10
Супанат Муеанта
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Вестерло - Оуд-Хеверли
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
15
5
Нарушения
8
12
Офсайды
3
2
Количество передач
577
215
Сейвы
3
7
Точность передач %
85
57
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.73
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
Новости команд
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Вестерло
Оуд-Хеверли
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