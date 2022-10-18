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Киран Гиббс - статистика

Завершил карьеру
26 сентября 1989 (36)
#3 | Защитник
180 см | 73 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер Майами
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Йорк Сити
3 : 0
18.10.2022
Интер Майами
73' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Интер Майами
1 : 3
09.10.2022
Монреаль
69' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Интер Майами
4 : 1
06.10.2022
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Торонто
0 : 1
01.10.2022
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
19.09.2022
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Чикаго Файр
3 : 1
11.09.2022
Интер Майами
1' - 62'
США. МЛС, 39 тур
Коламбус
1 : 0
01.09.2022
Интер Майами
70' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
28.08.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
2 : 1
21.08.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 2
14.08.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Монреаль
2 : 2
07.08.2022
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
0 : 1
04.08.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
24.07.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Интер Майами
3 : 2
17.07.2022
Шарлотт
46' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Даллас
1 : 1
05.07.2022
Интер Майами
69' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
2 : 1
26.06.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 0
19.06.2022
Интер Майами
81' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Интер Майами
2 : 1
29.05.2022
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Интер Майами
2 : 2
15.05.2022
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
1 : 0
07.05.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
01.05.2022
Интер Майами
68' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Интер Майами
2 : 1
24.04.2022
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
3 : 1
19.03.2022
Интер Майами
1' - 60'
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