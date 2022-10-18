Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Киран Гиббс
Статистика
Киран Гиббс - статистика
Завершил карьеру
26 сентября 1989 (36)
#3 | Защитник
180 см | 73 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Англии 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Суперкубок Англии 2014
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер Майами
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Йорк Сити
3 : 0
18.10.2022
Интер Майами
73' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Интер Майами
1 : 3
09.10.2022
Монреаль
69' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Интер Майами
4 : 1
06.10.2022
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Торонто
0 : 1
01.10.2022
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
19.09.2022
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Чикаго Файр
3 : 1
11.09.2022
Интер Майами
1' - 62'
США. МЛС, 39 тур
Коламбус
1 : 0
01.09.2022
Интер Майами
70' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
28.08.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
2 : 1
21.08.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 2
14.08.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Монреаль
2 : 2
07.08.2022
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
0 : 1
04.08.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
24.07.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Интер Майами
3 : 2
17.07.2022
Шарлотт
46' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Даллас
1 : 1
05.07.2022
Интер Майами
69' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
2 : 1
26.06.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 0
19.06.2022
Интер Майами
81' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Интер Майами
2 : 1
29.05.2022
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Интер Майами
2 : 2
15.05.2022
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
1 : 0
07.05.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
01.05.2022
Интер Майами
68' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Интер Майами
2 : 1
24.04.2022
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
3 : 1
19.03.2022
Интер Майами
1' - 60'
Главные новости
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
1
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
2
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+