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Дженнаро Сардо
Статистика
Дженнаро Сардо - статистика
Завершил карьеру
8 мая 1979 (47), Поццуоли
#20 | Защитник
190 см | 87 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1 : 0
27.05.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
3 : 5
20.05.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1 : 1
07.05.2017
Палермо
84' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4 : 0
12.03.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3 : 1
04.03.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2 : 0
26.02.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 3
19.02.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
1 : 3
12.02.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0 : 0
05.02.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
28.01.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
0 : 3
21.01.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0 : 2
11.12.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0 : 0
05.12.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 1
26.11.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
1 : 0
19.11.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
1 : 2
06.11.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
2 : 0
30.10.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
1 : 1
26.10.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Эмполи
0 : 0
23.10.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0 : 2
01.10.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
2 : 1
21.09.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
1 : 0
28.08.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 0
21.08.2016
Интер
Был в запасе
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