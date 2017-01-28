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    Дженнаро Сардо - статистика

    Защитник
    Имя Дженнаро
    Фамилия Сардо
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Поццуоли
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 мая 1979 (43 года)
    Рост 190
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2017 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:0 Кьево (Верона)
    20.05.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 3:5 Рома (Рим)
    07.05.2017 84' -90' Кьево (Верона) 1:1 Палермо (Палермо)
    12.03.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    04.03.2017 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Кьево (Верона)
    26.02.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Пескара (Пескара)
    19.02.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 1:3 Наполи (Неаполь)
    12.02.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Кьево (Верона)
    05.02.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Удинезе (Удине)
    28.01.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Кьево (Верона)
    21.01.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    11.12.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:2 Кьево (Верона)
    05.12.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Дженоа (Генуя)
    26.11.2016 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Кьево (Верона)
    19.11.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    06.11.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Ювентус (Турин)
    30.10.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 2:0 Кьево (Верона)
    26.10.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Болонья (Болонья)
    23.10.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:0 Кьево (Верона)
    01.10.2016 Был в запасе Пескара (Пескара) 0:2 Кьево (Верона)
    21.09.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    28.08.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Кьево (Верона)
    21.08.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Интер (Милан)
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