|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2017
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Кьево (Верона)
|20.05.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|3:5
|Рома (Рим)
|07.05.2017
|84' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|12.03.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Кьево (Верона)
|26.02.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Пескара (Пескара)
|19.02.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|12.02.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Кьево (Верона)
|05.02.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|28.01.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Кьево (Верона)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|11.12.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:2
|Кьево (Верона)
|05.12.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Кьево (Верона)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|06.11.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|2:0
|Кьево (Верона)
|26.10.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|23.10.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Кьево (Верона)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|0:2
|Кьево (Верона)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Кьево (Верона)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Интер (Милан)