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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Наполи
Кьево - Наполи: обзор матча 19 февраля 2017
Кьево
19.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
72'
Р. Меджиорини
31'
Л. Инсинье
38'
М. Гамшик
58'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Наполи
79'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Инсинье
ГОЛ! 1:3!
Р. Меджиорини
Пас отдал
Д. Де Гузман
72'
71'
Замена
А. Милик
️️️️
Л. Паволетти
Замена
С. Гакпе
️️️️
Р. Инглесе
71'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Л. Кастро
63'
58'
ГОЛ! 0:3!
П. Зелински
Пас отдал
Л. Инсинье
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
54'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
И. Радованович
45'
42'
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
38'
ГОЛ! 0:2!
М. Гамшик
Пас отдал
Аллан
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
Э. Хюсай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-4-1
70
Соррентино
29
Каччиаторе
5
Гамберини
18
Гобби
2
Сполли
16
Радованович
23
Бирса
19
Кастро
56
Хетемай
22
Иско
45
Инглесе
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
52
Максимович
3
Кулибали
13
Гулам
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Паволетти
19
Кастро
18
Де Гузман
18
Де Гузман
19
Кастро
16
Радованович
69
Меджиорини
69
Меджиорини
16
Радованович
45
Инглесе
6
Гакпе
6
Гакпе
45
Инглесе
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
10
Инсинье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Инсинье
30
Паволетти
30
Милик
30
Милик
30
Паволетти
Остались в запасе
Кьево
Наполи
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кьево - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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