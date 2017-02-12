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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кьево
Сассуоло - Кьево: обзор матча 12 февраля 2017
Сассуоло
12.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 3
Завершен
Кьево
24'
А. Матри
39'
Р. Инглесе
56'
Р. Инглесе
67'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кьево
90'
Желтая карточка
С. Гакпе
84'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Р. Инглесе
Замена
П. Иеммелло
️️️️
Д. Берарди
78'
73'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
В. Бирса
Замена
А. Рагуса
️️️️
Л. Пеллегрини
72'
67'
ГОЛ! 1:3!
Р. Инглесе
Пас отдал
В. Бирса
Замена
Л. Антеи
️️️️
А. Матри
56'
56'
ГОЛ! 1:2!
Р. Инглесе
45'
+2
Желтая карточка
М. Гобби
45'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
М. Гобби
39'
ГОЛ! 1:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
В. Бирса
36'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
24'
Красная карточка
Т. Летшерт
4'
4'
Пенальти не реализован!
Р. Инглесе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
15
Ачерби
5
Летшерт
13
Пелузо
23
Гаццола
32
Дункан
20
Аквилани
94
Берарди
7
Пеллегрини
21
Политано
21
Матри
4-1-4-1
70
Соррентино
3
Дайнелли
29
Каччиаторе
18
Гобби
2
Сполли
16
Радованович
23
Бирса
22
Иско
56
Хетемай
19
Кастро
45
Инглесе
7
Пеллегрини
32
Рагуса
32
Рагуса
7
Пеллегрини
21
Матри
51
Антеи
51
Антеи
21
Матри
94
Берарди
9
Иеммелло
9
Иеммелло
94
Берарди
23
Бирса
18
Де Гузман
18
Де Гузман
23
Бирса
18
Гобби
69
Меджиорини
69
Меджиорини
18
Гобби
45
Инглесе
6
Гакпе
6
Гакпе
45
Инглесе
Остались в запасе
Сассуоло
Кьево
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Сассуоло - Кьево
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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