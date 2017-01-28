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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кьево
Лацио - Кьево: обзор матча 28 января 2017
Лацио
28.01.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
90'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кьево
90'
ГОЛ! 0:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
М. Гобби
Желтая карточка
С. Лулич
85'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Д. Баста
83'
80'
Замена
Н. Ригони
️️️️
С. Бастьен
79'
Замена
Д. Дайнелли
️️️️
Н. Сполли
Замена
А. Росси
️️️️
Ф. Джорджевич
76'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Ш. Раду
76'
70'
Желтая карточка
М. Иско
64'
Замена
М. Иско
️️️️
Д. Де Гузман
45'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
19
Сенад Лулич
ЛФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
17
Бисмарк Нгисса
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
8
Баста
29
Худт
6
де Врей
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Билья
16
Пароло
7
Андерсон
19
Лулич
20
Джорджевич
4-1-4-1
70
Соррентино
2
Сполли
18
Гобби
29
Каччиаторе
5
Гамберини
16
Радованович
56
Хетемай
22
Бастьен
23
Бирса
18
Де Гузман
45
Инглесе
8
Баста
25
Ломбарди
25
Ломбарди
8
Баста
26
Раду
18
Альберто
18
Альберто
26
Раду
20
Джорджевич
9
Росси
9
Росси
20
Джорджевич
2
Сполли
3
Дайнелли
3
Дайнелли
2
Сполли
22
Бастьен
69
Ригони
69
Ригони
22
Бастьен
18
Де Гузман
22
Иско
22
Иско
18
Де Гузман
Остались в запасе
Лацио
Кьево
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
17
Бисмарк Нгисса
ЦФ
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
17
Бисмарк Нгисса
ЦФ
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Лацио - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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