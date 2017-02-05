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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Удинезе
Кьево - Удинезе: обзор матча 05 февраля 2017
Кьево
05.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Удинезе
89'
Замена
С. Кумс
️️️️
Я. Янкто
Замена
Н. Сполли
️️️️
Р. Меджиорини
83'
Вторая желтая
Б. Цесар
82'
79'
Замена
Ридер
️️️️
Р. Де Пауль
73'
Замена
А. Аднан
️️️️
С. Фофана
Желтая карточка
И. Радованович
70'
Желтая карточка
Б. Цесар
65'
Замена
М. Иско
️️️️
Н. Ригони
64'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
С. Пеллисьер
63'
42'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Желтая карточка
Р. Меджиорини
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-2-1-1-2
70
Соррентино
5
Гамберини
18
Гобби
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
69
Ригони
56
Хетемай
23
Бирса
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
4-3-3
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
27
Фелипе
33
Самир
20
Халлфредссон
42
Фофана
21
Янкто
7
Де Пауль
91
Сапата
77
Теро
69
Меджиорини
2
Сполли
2
Сполли
69
Меджиорини
69
Ригони
22
Иско
22
Иско
69
Ригони
31
Пеллисьер
45
Инглесе
45
Инглесе
31
Пеллисьер
42
Фофана
6
Аднан
6
Аднан
42
Фофана
21
Янкто
24
Кумс
24
Кумс
21
Янкто
7
Де Пауль
10
Ридер
10
Ридер
7
Де Пауль
Остались в запасе
Кьево
Удинезе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Кьево - Удинезе
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно
(Болонья)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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