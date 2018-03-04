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Александр Дегтярев
Статистика
Александр Дегтярев - статистика
Завершил карьеру
7 сентября 1983 (43)
#11 | Полузащитник
171 см | 69 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
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Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
23
3
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Cибирь
2 : 0
04.03.2018
Луч
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
25.11.2017
Cибирь
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
1 : 0
18.11.2017
Ротор
52' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Факел
0 : 1
12.11.2017
Cибирь
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Cибирь
3 : 1
08.11.2017
Зенит-2
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0 : 0
04.11.2017
Cибирь
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Cибирь
3 : 0
29.10.2017
Балтика
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
4 : 1
21.10.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Cибирь
0 : 1
14.10.2017
Оренбург
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
0 : 2
07.10.2017
Авангард
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тюмень
0 : 0
30.09.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
0 : 1
16.09.2017
Cибирь
46' - 90'
69'
90'
90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Cибирь
1 : 1
10.09.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Химки
0 : 1
06.09.2017
Cибирь
1' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Cибирь
1 : 0
02.09.2017
Томь
1' - 90'
34'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Крылья Советов
3 : 0
27.08.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Cибирь
2 : 0
09.08.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1 : 2
05.08.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
4 : 0
30.07.2017
Факел
1' - 90'
35'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Зенит-2
2 : 1
26.07.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Cибирь
0 : 1
22.07.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
0 : 0
15.07.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Cибирь
1 : 2
08.07.2017
Спартак-2
1' - 90'
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