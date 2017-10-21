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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Cибирь
Тамбов - Cибирь: обзор матча 21 октября 2017
Тамбов
21.10.2017, суббота, 13:30
Россия. ФНЛ, 19 тур
4 : 1
Завершен
Cибирь
19'
С. Шевчук (П)
66'
А. Скворцов
84'
О. Чернышов
90+2'
М. Трусевич
63'
М. Мищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Cибирь
ГОЛ! 4:1!
М. Трусевич
90'
+2
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Скворцов
86'
ГОЛ! 3:1!
О. Чернышов
84'
Замена
О. Чернышов
️️️️
П. Игнатович
81'
Желтая карточка
А. Дутов
79'
Замена
А. Дутов
️️️️
А. Часовских
76'
ГОЛ! 2:1!
А. Скворцов
66'
65'
Замена
Р. Парфинович
️️️️
М. Андреев
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Мищенко
Замена
И. Кухарчук
️️️️
С. Шевчук
61'
46'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Магаль
31'
Желтая карточка
Е. Чеботару
Желтая карточка
А. Скворцов
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Шевчук
19'
18'
Желтая карточка
М. Мищенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-1-3-2
81
Смирнов
4
Овсиенко
4
Быстров
29
Горбатюк
22
Рыбин
18
Кашчелан
29
Игнатович
70
Шевчук
27
Мурнин
92
Скворцов
15
Часовских
4-4-1-1
22
Цыган
28
Магаль
29
Мищенко
3
Плопа
15
Цховребов
4
Рухаиа
37
Чеботару
8
Макаренко
99
Житнев
77
Андреев
11
Дегтярев
15
Часовских
66
Дутов
66
Дутов
15
Часовских
92
Скворцов
30
Трусевич
30
Трусевич
92
Скворцов
29
Игнатович
7
Чернышов
7
Чернышов
29
Игнатович
70
Шевчук
44
Кухарчук
44
Кухарчук
70
Шевчук
77
Андреев
17
Парфинович
17
Парфинович
77
Андреев
28
Магаль
99
Азаров
99
Азаров
28
Магаль
Остались в запасе
Тамбов
Cибирь
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
88
Виталий Галыш
АП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
88
Виталий Галыш
АП
Статистика матча Тамбов - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Тамбов
Cибирь
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
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2022.05.31 22:52
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2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
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2022.05.31 22:52
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2019.08.13 13:29
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2019.04.28 16:58
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