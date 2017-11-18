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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Ротор
Cибирь - Ротор: обзор матча 18 ноября 2017
Cибирь
18.11.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
90+2'
А. Полюткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Ротор
ГОЛ! 1:0!
А. Полюткин
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Колычев
Желтая карточка
М. Мищенко
85'
83'
Желтая карточка
В. Романенко
76'
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Бирюков
76'
Замена
О. Николаев
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
А. Полюткин
73'
Замена
М. Житнев
️️️️
Р. Беляев
62'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
М. Андреев
52'
46'
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Борзых
Замена
Р. Магаль
️️️️
В. Цховребов
46'
Замена
А. Полюткин
️️️️
А. Гладышев
46'
Желтая карточка
Р. Беляев
42'
31'
Желтая карточка
А. Столяренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
7
Роман Беляев
ЦФ
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Ротор
78
Денис Кавлинов
ВР
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
4-3-2-1
22
Цыган
2
Аравин
29
Мищенко
3
Плопа
15
Цховребов
5
Гладышев
8
Макаренко
37
Чеботару
88
Галыш
77
Андреев
7
Беляев
4-2-2-2
16
Кобзев
5
Пискунов
67
Колычев
20
Столяренко
2
Ионов
13
Замалиев
11
Концедалов
28
Султонов
77
Романенко
17
Бирюков
21
Борзых
5
Гладышев
20
Полюткин
20
Полюткин
5
Гладышев
15
Цховребов
28
Магаль
28
Магаль
15
Цховребов
7
Беляев
99
Житнев
99
Житнев
7
Беляев
77
Андреев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
77
Андреев
28
Султонов
11
Николаев
11
Николаев
28
Султонов
21
Борзых
34
Крутов
34
Крутов
21
Борзых
17
Бирюков
24
Столбовой
24
Столбовой
17
Бирюков
Остались в запасе
Cибирь
Ротор
99
Владимир Азаров
ЦФ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
78
Денис Кавлинов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
78
Денис Кавлинов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Cибирь - Ротор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
РФЦ Заря
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