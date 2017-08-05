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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Cибирь
Ротор - Cибирь: обзор матча 05 августа 2017
Ротор
05.08.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 2
Завершен
Cибирь
69'
М. Вотинов
17'
М. Житнев (П)
35'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Cибирь
90'
+3
Замена
Р. Беляев
️️️️
Р. Магаль
Желтая карточка
В. Романенко
85'
Желтая карточка
А. Киреев
78'
ГОЛ! 1:2!
М. Вотинов
69'
Замена
И. Дранников
️️️️
С. Колычев
66'
Желтая карточка
А. Кобзев
63'
61'
Желтая карточка
Р. Магаль
Желтая карточка
М. Вотинов
60'
56'
Замена
В. Галыш
️️️️
М. Житнев
Желтая карточка
Р. Концедалов
55'
53'
Желтая карточка
Е. Чеботару
46'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Дудолев
46'
Замена
А. Макаренко
️️️️
М. Андреев
Замена
А. Киреев
️️️️
В. Сысуев
46'
Замена
А. Рылов
️️️️
М. Султонов
38'
35'
ГОЛ! 0:2!
М. Житнев
Замена
М. Вотинов
️️️️
И. Столбовой
31'
Желтая карточка
М. Бирюков
19'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Житнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-2-2-2
16
Кобзев
5
Пискунов
67
Колычев
20
Столяренко
17
Сидоричев
10
Сысуев
11
Концедалов
77
Романенко
28
Султонов
17
Бирюков
24
Столбовой
3-2-3-1-1
22
Цыган
15
Цховребов
3
Плопа
29
Мищенко
28
Магаль
2
Аравин
18
Дудолев
99
Житнев
37
Чеботару
77
Андреев
11
Дегтярев
67
Колычев
4
Дранников
4
Дранников
67
Колычев
10
Сысуев
88
Киреев
88
Киреев
10
Сысуев
28
Султонов
10
Рылов
10
Рылов
28
Султонов
24
Столбовой
45
Вотинов
45
Вотинов
24
Столбовой
18
Дудолев
99
Азаров
99
Азаров
18
Дудолев
77
Андреев
8
Макаренко
8
Макаренко
77
Андреев
99
Житнев
88
Галыш
88
Галыш
99
Житнев
28
Магаль
7
Беляев
7
Беляев
28
Магаль
Остались в запасе
Ротор
Cибирь
34
Игорь Крутов
ЦП
11
Олег Николаев
ЛВ
35
Илья Гаврилов
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Остались в запасе
34
Игорь Крутов
ЦП
11
Олег Николаев
ЛВ
35
Илья Гаврилов
ВР
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Ротор - Cибирь
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Центральный
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