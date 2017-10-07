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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Авангард
Cибирь - Авангард: обзор матча 07 октября 2017
Cибирь
07.10.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 2
Завершен
Авангард
35'
Д. Коробов (П)
44'
А. Митасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Авангард
88'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
А. Митасов
86'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Д. Коробов
Желтая карточка
В. Цховребов
82'
75'
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Дегтярев
75'
66'
Желтая карточка
Д. Коробов
64'
Замена
А. Гурфов
️️️️
А. Федчук
Желтая карточка
Р. Беляев
58'
Желтая карточка
А. Макаренко
58'
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Андреев
54'
Замена
А. Гладышев
️️️️
М. Мищенко
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Митасов
Замена
А. Полюткин
️️️️
В. Галыш
37'
Красная карточка
М. Плопа
35'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Коробов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
17
Роман Парфинович
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-3-2-1
22
Цыган
15
Цховребов
29
Мищенко
3
Плопа
28
Магаль
8
Макаренко
99
Житнев
37
Чеботару
88
Галыш
77
Андреев
11
Дегтярев
4-2-2-2
1
Саутин
44
Логунов
22
Войнов
25
Концедалов
71
Багаев
52
Нетфуллин
9
Митасов
10
Альшин
7
Коробов
88
Болов
10
Федчук
11
Дегтярев
99
Азаров
99
Азаров
11
Дегтярев
88
Галыш
20
Полюткин
20
Полюткин
88
Галыш
29
Мищенко
5
Гладышев
5
Гладышев
29
Мищенко
77
Андреев
7
Беляев
7
Беляев
77
Андреев
7
Коробов
20
Подоляк
20
Подоляк
7
Коробов
9
Митасов
13
Кубышкин
13
Кубышкин
9
Митасов
10
Федчук
36
Гурфов
36
Гурфов
10
Федчук
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
Остались в запасе
Cибирь
Авангард
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Cибирь - Авангард
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Спартак
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