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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Луч
Cибирь - Луч: обзор матча 04 марта 2018
Cибирь
04.03.2018, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 0
Завершен
Луч
15'
М. Житнев
45+6'
Е. Чеботару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Луч
Замена
А. Коржунов
️️️️
А. Макаренко
90'
80'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
И. Гелоян
Желтая карточка
А. Полюткин
72'
Замена
Р. Беляев
️️️️
В. Галыш
70'
66'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Бажев
63'
Желтая карточка
Р. Гордиенко
Желтая карточка
Н. Цыган
51'
46'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
Д. Маляка
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Дегтярев
46'
ГОЛ! 2:0!
Е. Чеботару
45'
+6
42'
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Столбовой
Желтая карточка
В. Галыш
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Житнев
15'
Замена
А. Кушнирук
️️️️
В. Цховребов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
19
Максим Машнев
ОП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
96
Кирилл Копаев
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
77
Максим Андреев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Луч
98
Дмитрий Абакумов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
4-4-1-1
22
Цыган
2
Аравин
20
Полюткин
15
Цховребов
44
Ларенц
5
Гладышев
8
Макаренко
37
Чеботару
99
Житнев
88
Галыш
11
Дегтярев
3-3-1-1-2
70
Котляров
39
Цуканов
30
Таказов
77
Павленко
15
Тихий
19
Машнев
33
Больевич
15
Маляка
10
Гелоян
9
Бажев
24
Столбовой
8
Макаренко
17
Коржунов
17
Коржунов
8
Макаренко
11
Дегтярев
99
Азаров
99
Азаров
11
Дегтярев
15
Цховребов
5
Кушнирук
5
Кушнирук
15
Цховребов
88
Галыш
7
Беляев
7
Беляев
88
Галыш
10
Гелоян
18
Хлебородов
18
Хлебородов
10
Гелоян
15
Маляка
18
Гордиенко
18
Гордиенко
15
Маляка
9
Бажев
71
Дзахов
71
Дзахов
9
Бажев
24
Столбовой
87
Мязин
87
Мязин
24
Столбовой
Остались в запасе
Cибирь
Луч
96
Кирилл Копаев
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
3
Максим Насадюк
ЦП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
Остались в запасе
96
Кирилл Копаев
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
Статистика матча Cибирь - Луч
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
РФЦ Заря
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