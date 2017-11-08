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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Зенит-2
Cибирь - Зенит-2: обзор матча 08 ноября 2017
Cибирь
08.11.2017, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
3 : 1
Завершен
Зенит-2
43'
В. Галыш
49'
Р. Беляев
90+2'
Р. Магаль
63'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Зенит-2
ГОЛ! 3:1!
Р. Магаль
90'
+2
90'
+1
Замена
Н. Прудников
️️️️
В. Запрягаев
88'
Замена
Н. Андреев
️️️️
Д. Богаев
87'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Сиротов
77'
Замена
А. Некрасов
️️️️
Д. Плетнев
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Панюков
Замена
М. Житнев
️️️️
Р. Беляев
61'
Замена
А. Полюткин
️️️️
М. Плопа
55'
ГОЛ! 2:0!
Р. Беляев
49'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
М. Андреев
46'
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Гладышев
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Галыш
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
7
Роман Беляев
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
4-3-2-1
22
Цыган
2
Аравин
3
Плопа
29
Мищенко
15
Цховребов
5
Гладышев
37
Чеботару
8
Макаренко
88
Галыш
77
Андреев
7
Беляев
3-4-1-2
23
Бабурин
4
Пенчиков
58
Зуев
3
Бугриев
37
Сиротов
55
Капленко
11
Камышев
88
Богаев
10
Плетнев
11
Панюков
39
Запрягаев
3
Плопа
20
Полюткин
20
Полюткин
3
Плопа
5
Гладышев
28
Магаль
28
Магаль
5
Гладышев
7
Беляев
99
Житнев
99
Житнев
7
Беляев
77
Андреев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
77
Андреев
39
Запрягаев
11
Прудников
11
Прудников
39
Запрягаев
10
Плетнев
78
Некрасов
78
Некрасов
10
Плетнев
88
Богаев
7
Андреев
7
Андреев
88
Богаев
37
Сиротов
88
Лесовой
88
Лесовой
37
Сиротов
Остались в запасе
Cибирь
Зенит-2
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
82
Александр Еловских
ЦФ
47
Сергей Иванов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
82
Александр Еловских
ЦФ
47
Сергей Иванов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Cибирь - Зенит-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
РФЦ Заря
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