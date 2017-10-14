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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Оренбург
Cибирь - Оренбург: обзор матча 14 октября 2017
Cибирь
14.10.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
67'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Оренбург
90'
+2
Желтая карточка
С. Бегич
Замена
А. Кушнирук
️️️️
А. Аравин
86'
79'
Замена
С. Серченков
️️️️
Г. Чиркин
Замена
В. Галыш
️️️️
М. Житнев
77'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Дегтярев
75'
67'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мамтов
62'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
В. Парняков
Желтая карточка
А. Аравин
55'
46'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Делькин
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Дудолев
46'
25'
Желтая карточка
Д. Попович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
2
Аравин
20
Полюткин
29
Мищенко
44
Ларенц
8
Макаренко
99
Житнев
37
Чеботару
18
Дудолев
11
Дегтярев
99
Азаров
3-2-2-1-1
9
Руденко
3
Удалый
15
Андреев
2
Бегич
12
Малых
58
Ойеволе
8
Чиркин
22
Попович
18
Попов
90
Делькин
18
Дудолев
28
Магаль
28
Магаль
18
Дудолев
2
Аравин
5
Кушнирук
5
Кушнирук
2
Аравин
99
Житнев
88
Галыш
88
Галыш
99
Житнев
11
Дегтярев
7
Беляев
7
Беляев
11
Дегтярев
10
Парняков
22
Ефремов
22
Ефремов
10
Парняков
8
Чиркин
8
Серченков
8
Серченков
8
Чиркин
90
Делькин
9
Мамтов
9
Мамтов
90
Делькин
Остались в запасе
Cибирь
Оренбург
77
Максим Андреев
АП
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
39
Евгений Фролов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
77
Максим Андреев
АП
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Cибирь - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Спартак
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