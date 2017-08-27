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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Cибирь
Крылья Советов - Cибирь: обзор матча 27 августа 2017
Крылья Советов
27.08.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
3 : 0
Завершен
Cибирь
11'
С. Самодин
72'
И. Таранов
90+3'
А. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Cибирь
ГОЛ! 3:0!
А. Алиев
90'
+3
Замена
А. Чочиев
️️️️
С. Самодин
82'
80'
Желтая карточка
В. Азаров
78'
Замена
А. Гладышев
️️️️
М. Андреев
Замена
В. Зинков
️️️️
Д. Кленкин
76'
ГОЛ! 2:0!
И. Таранов
72'
69'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Беляев
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Д. Немчанинов
69'
Замена
Г. Зотов
️️️️
С. Корниленко
69'
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
17
Роман Парфинович
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-1-3-2
14
Конюхов
33
Ятченко
24
Гоцук
0
Таранов
23
Немчанинов
64
Ланин
22
Мияилович
4
Кленкин
10
Алиев
12
Корниленко
22
Самодин
3-2-1-2-2
22
Цыган
15
Цховребов
3
Плопа
29
Мищенко
28
Магаль
2
Аравин
37
Чеботару
77
Андреев
88
Галыш
11
Дегтярев
7
Беляев
12
Корниленко
31
Зотов
31
Зотов
12
Корниленко
4
Кленкин
5
Зинков
5
Зинков
4
Кленкин
22
Самодин
11
Чочиев
11
Чочиев
22
Самодин
23
Немчанинов
31
Ткачук
31
Ткачук
23
Немчанинов
7
Беляев
99
Азаров
99
Азаров
7
Беляев
77
Андреев
5
Гладышев
5
Гладышев
77
Андреев
Остались в запасе
Крылья Советов
Cибирь
98
Илья Визнович
ЦФ
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Крылья Советов - Cибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
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