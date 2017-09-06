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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Cибирь
Химки - Cибирь: обзор матча 06 сентября 2017
Химки
06.09.2017, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 1
Завершен
Cибирь
13'
М. Плопа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Cибирь
89'
Желтая карточка
Н. Цыган
85'
Желтая карточка
М. Житнев
85'
Желтая карточка
В. Цховребов
Желтая карточка
А. Мостовой
85'
84'
Желтая карточка
А. Дегтярев
82'
Желтая карточка
А. Гладышев
68'
Замена
В. Галыш
️️️️
М. Житнев
67'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Магаль
Замена
И. Беликов
️️️️
М. Батов
67'
65'
Желтая карточка
А. Аравин
62'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Г. Рухаиа
60'
Замена
Р. Парфинович
️️️️
М. Андреев
Замена
М. Петрусев
️️️️
Ф. Дворников
58'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Б. Кокоев
46'
Желтая карточка
Д. Талалай
29'
25'
Желтая карточка
М. Мищенко
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Плопа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
26
Иван Беликов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
17
Роман Парфинович
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
2-3-3-2
1
Байчора
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
21
Кокоев
9
Лапин
8
Талалай
4
Тюнин
17
Батов
9
Дворников
11
Кузьмичев
3-2-3-1-1
22
Цыган
15
Цховребов
3
Плопа
29
Мищенко
28
Магаль
2
Аравин
4
Рухаиа
8
Макаренко
99
Житнев
77
Андреев
11
Дегтярев
17
Батов
26
Беликов
26
Беликов
17
Батов
9
Дворников
8
Петрусев
8
Петрусев
9
Дворников
21
Кокоев
77
Мостовой
77
Мостовой
21
Кокоев
77
Андреев
17
Парфинович
17
Парфинович
77
Андреев
28
Магаль
99
Азаров
99
Азаров
28
Магаль
4
Рухаиа
5
Гладышев
5
Гладышев
4
Рухаиа
99
Житнев
88
Галыш
88
Галыш
99
Житнев
Остались в запасе
Химки
Cибирь
45
Евгений Горячев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
45
Евгений Горячев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
7
Роман Беляев
ЦФ
Статистика матча Химки - Cибирь
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Новые Химки
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