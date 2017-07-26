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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Cибирь
Зенит-2 - Cибирь: обзор матча 26 июля 2017
Зенит-2
26.07.2017, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
48'
Д. Круговой
89'
Н. Андреев
66'
М. Житнев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Cибирь
Замена
Т. Рукас
️️️️
А. Некрасов
90'
ГОЛ! 2:1!
Н. Андреев
89'
Замена
Н. Андреев
️️️️
Н. Прудников
85'
Замена
В. Запрягаев
️️️️
Й. Молло
82'
72'
Замена
А. Макаренко
️️️️
В. Азаров
Замена
Н. Каккоев
️️️️
Л. Мусаев
67'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Житнев
Желтая карточка
И. Камышев
64'
60'
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Андреев
Желтая карточка
Л. Мусаев
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Круговой
48'
46'
Замена
М. Житнев
️️️️
А. Дудолев
46'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
В. Галыш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
78
Александр Некрасов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
4-4-2
23
Бабурин
3
Круговой
3
Бугриев
58
Зуев
4
Пенчиков
38
Мусаев
11
Камышев
89
Молло
37
Сиротов
11
Прудников
78
Некрасов
3-3-2-2
22
Цыган
15
Цховребов
5
Кушнирук
29
Мищенко
18
Дудолев
37
Чеботару
5
Гладышев
77
Андреев
88
Галыш
11
Дегтярев
99
Азаров
11
Прудников
7
Андреев
7
Андреев
11
Прудников
89
Молло
39
Запрягаев
39
Запрягаев
89
Молло
38
Мусаев
22
Каккоев
22
Каккоев
38
Мусаев
78
Некрасов
96
Рукас
96
Рукас
78
Некрасов
99
Азаров
8
Макаренко
8
Макаренко
99
Азаров
18
Дудолев
99
Житнев
99
Житнев
18
Дудолев
88
Галыш
4
Рухаиа
4
Рухаиа
88
Галыш
77
Андреев
7
Беляев
7
Беляев
77
Андреев
Остались в запасе
Зенит-2
Cибирь
23
Сергей Зуйков
ПЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
82
Александр Еловских
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
28
Руслан Магаль
ПЗ
35
Максим Киселев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
82
Александр Еловских
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
28
Руслан Магаль
ПЗ
35
Максим Киселев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит-2 - Cибирь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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