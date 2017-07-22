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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Енисей
Cибирь - Енисей: обзор матча 22 июля 2017
Cибирь
22.07.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
75'
К. Гарбуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Енисей
90'
+1
Желтая карточка
В. Камеш
88'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
В. Цховребов
76'
75'
ГОЛ! 0:1!
К. Гарбуз
70'
Замена
М. Руднев
️️️️
В. Стеклов
56'
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Комков
Замена
Р. Беляев
️️️️
Е. Чеботару
46'
Замена
А. Дудолев
️️️️
Г. Рухаиа
46'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
37'
33'
Желтая карточка
К. Гарбуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
18
Александр Петровский
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
27
Тимур Сахаров
ЦП
9
Максим Руднев
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
5
Кушнирук
15
Цховребов
29
Мищенко
28
Магаль
8
Макаренко
99
Житнев
37
Чеботару
4
Рухаиа
11
Дегтярев
99
Азаров
4-1-4-1
47
Филиппов
52
Мильдзихов
19
Гарбуз
15
Новиков
2
Кичин
15
Фатуллаев
10
Комков
20
Стеклов
8
Иванов
33
Камеш
32
Козлов
4
Рухаиа
18
Дудолев
18
Дудолев
4
Рухаиа
37
Чеботару
7
Беляев
7
Беляев
37
Чеботару
20
Стеклов
9
Руднев
9
Руднев
20
Стеклов
32
Козлов
48
Кутьин
48
Кутьин
32
Козлов
10
Комков
28
Сердеров
28
Сердеров
10
Комков
Остались в запасе
Cибирь
Енисей
77
Максим Андреев
АП
20
Антон Полюткин
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
88
Виталий Галыш
АП
27
Павел Рожков
ОП
27
Тимур Сахаров
ЦП
18
Александр Петровский
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
77
Максим Андреев
АП
20
Антон Полюткин
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
88
Виталий Галыш
АП
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
27
Тимур Сахаров
ЦП
18
Александр Петровский
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Cибирь - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Спартак
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