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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Cибирь
Балтика - Cибирь: обзор матча 15 июля 2017
Балтика
15.07.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Cибирь
Желтая карточка
С. Себай
90'
+4
90'
+1
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Житнев
Замена
К. Погребняк
️️️️
В. Свежов
75'
69'
Замена
В. Галыш
️️️️
Г. Рухаиа
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Джалилов
67'
65'
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Азаров
Красная карточка
А. Касьян
59'
Желтая карточка
Н. Тимошин
53'
50'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Р. Магаль
48'
Желтая карточка
Р. Магаль
5'
Желтая карточка
М. Житнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
15
Сенин Себай
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
4-3-1-2
1
Помазан
7
Скопинцев
79
Черенчиков
40
Тимошин
43
Логашов
93
Каленкович
6
Свежов
23
Причиненко
10
Джалилов
19
Касьян
15
Себай
4-4-2
22
Цыган
28
Магаль
5
Кушнирук
29
Мищенко
15
Цховребов
4
Рухаиа
8
Макаренко
37
Чеботару
99
Житнев
11
Дегтярев
99
Азаров
10
Джалилов
22
Родионов
22
Родионов
10
Джалилов
6
Свежов
9
Погребняк
9
Погребняк
6
Свежов
28
Магаль
5
Гладышев
5
Гладышев
28
Магаль
4
Рухаиа
88
Галыш
88
Галыш
4
Рухаиа
99
Азаров
18
Дудолев
18
Дудолев
99
Азаров
99
Житнев
7
Беляев
7
Беляев
99
Житнев
Остались в запасе
Балтика
Cибирь
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
Главный тренер
Игорь Черевченко
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
Остались в запасе
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Балтика - Cибирь
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Балтика
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