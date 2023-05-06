Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федде де Йонг - статистика

Завершил карьеру
13 июня 2003 (23)
#32 | Полузащитник
185 см
Нидерланды
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЗ Алкмаар
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Аякс
0 : 0
06.05.2023
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Фортуна
0 : 3
16.04.2023
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
11.03.2023
Гронинген
1' - 64'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Витесс
0 : 1
03.03.2023
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 23 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
25.02.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Фейеноорд
2 : 1
18.02.2023
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 21 тур
АЗ Алкмаар
5 : 0
10.02.2023
Экселсиор
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Волендам
1 : 1
04.02.2023
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
АЗ Алкмаар
5 : 5
28.01.2023
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 4
25.01.2023
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
3 : 1
22.01.2023
Фортуна
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
07.01.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
0 : 1
12.11.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
06.11.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
2 : 1
23.10.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
1 : 3
16.10.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
1 : 2
09.10.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
18.09.2022
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 6 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
11.09.2022
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Эммен
0 : 3
04.09.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
01.09.2022
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Спарта
2 : 3
14.08.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
07.08.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Главные новости
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
1
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
4
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
5
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
8
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
15
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
9
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+