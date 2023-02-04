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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - АЗ Алкмаар
Волендам - АЗ Алкмаар: обзор матча 04 февраля 2023
Волендам
04.02.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
62'
Х. Мбуямба
83'
Й. Одгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - АЗ Алкмаар
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
К. Твигт
90'
+1
90'
Желтая карточка
В. Павлидис
Замена
О. Буур
️️️️
Ф. Да Силва
85'
83'
ГОЛ! 1:1!
Й. Одгор
Красная карточка
Г. Ористанио
76'
73'
Замена
М. Лахдо
️️️️
В. Гос
63'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
М. ван Бредероде
Замена
Ф. Антонуччи
️️️️
Р. Мюрен
63'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мбуямба
Пас отдал
К. Эйтинг
62'
61'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
Желтая карточка
Р. Мюрен
36'
26'
Желтая карточка
Т. Рейндерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Флоран Да Силва
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Станкович
4
Мбуямба
3
Флинт
4
Мирани
2
Джон Маркин
6
Эйтинг
4
Плат
8
Да Силва
6
Твигт
11
Ористанио
21
Мюрен
4-2-1-3
13
Райан
28
Сугавара
4
Хацидиакос
3
Гос
6
Керкез
14
Рейндерс
8
Класи
9
ван Бредероде
21
Карлссон
21
Одгор
14
Павлидис
8
Да Силва
2
Буур
2
Буур
8
Да Силва
6
Твигт
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
6
Твигт
21
Мюрен
10
Антонуччи
10
Антонуччи
21
Мюрен
9
ван Бредероде
21
Мейнанс
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
3
Гос
15
Лахдо
15
Лахдо
3
Гос
Остались в запасе
Волендам
АЗ Алкмаар
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
30
Flip Klomp
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
30
Flip Klomp
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Остались в запасе
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Волендам - АЗ Алкмаар
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 0
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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