Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Твенте
АЗ Алкмаар - Твенте: обзор матча 11 сентября 2022
АЗ Алкмаар
11.09.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 6 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
54'
Й. Одгор
81'
М. Угальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Твенте
90'
+2
Желтая карточка
В. Мисиджан
90'
Желтая карточка
М. Хилгерс
81'
ГОЛ! 1:1!
М. Угальде
Пас отдал
Д. Бренет
79'
Замена
М. Угальде
️️️️
В. Черны
Замена
Р. Базур
️️️️
Д. де Вит
79'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
Й. Одгор
79'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
П. Хацидиакос
61'
58'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Х. Цолис
ГОЛ! 1:0!
Й. Одгор
54'
Желтая карточка
Й. Класи
46'
41'
Замена
В. Брама
️️️️
М. Киоло
Замена
М. Лахдо
️️️️
Х. Эвьен
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
43
Jaïr Haakmat
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-4-1-1
12
Верхюлст
6
Керкез
31
Беукема
23
Деккер
4
Хацидиакос
26
Эвьен
14
Рейндерс
20
де Вит
8
Класи
9
ван Бредероде
21
Одгор
4-2-2-2
1
Уннершталь
30
Бренет
2
Хилгерс
3
Преппер
5
Смал
6
Зерруки
6
Киоло
14
Влап
17
Цолис
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
4
Хацидиакос
28
Сугавара
28
Сугавара
4
Хацидиакос
20
де Вит
23
Базур
23
Базур
20
де Вит
26
Эвьен
15
Лахдо
15
Лахдо
26
Эвьен
21
Одгор
9
Бараши
9
Бараши
21
Одгор
6
Киоло
6
Брама
6
Брама
6
Киоло
17
Цолис
7
Мисиджан
7
Мисиджан
17
Цолис
18
Черны
9
Угальде
9
Угальде
18
Черны
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Твенте
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
32
Федде де Йонг
АП
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
43
Jaïr Haakmat
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
32
Федде де Йонг
АП
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
43
Jaïr Haakmat
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча АЗ Алкмаар - Твенте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Твенте
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:34
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:34
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+