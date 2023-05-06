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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - АЗ Алкмаар
Аякс - АЗ Алкмаар: обзор матча 06 мая 2023
Аякс
06.05.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
0 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Й. Хато
87'
84'
Желтая карточка
Д. Михайлович
78'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
С. Мейнанс
78'
Замена
М. Мердинк
️️️️
В. Павлидис
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Ренш
74'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Д. Классен
74'
49'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
Замена
О. Вейндал
️️️️
М. Кудус
46'
40'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Одгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
3-1-1-3-2
28
Рульи
21
Хато
2
Ренш
12
Тимбер
4
Альварес
24
Тэйлор
10
Тадич
20
Кудус
34
Бергвейн
9
Бробби
18
Классен
4-3-1-2
13
Райан
31
Беукема
4
Хацидиакос
28
Сугавара
6
Керкез
21
Мейнанс
14
Рейндерс
8
Класи
9
ван Бредероде
14
Павлидис
21
Одгор
20
Кудус
5
Вейндал
5
Вейндал
20
Кудус
2
Ренш
3
Санчес
3
Санчес
2
Ренш
18
Классен
7
Консейсау
7
Консейсау
18
Классен
21
Мейнанс
10
Михайлович
10
Михайлович
21
Мейнанс
21
Одгор
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Одгор
14
Павлидис
9
Мердинк
9
Мердинк
14
Павлидис
Остались в запасе
Аякс
АЗ Алкмаар
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Аякс - АЗ Алкмаар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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