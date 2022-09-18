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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Аякс
АЗ Алкмаар - Аякс: обзор матча 18 сентября 2022
АЗ Алкмаар
18.09.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
2 : 1
Завершен
Аякс
40'
М. де Вит
45+5'
Й. Одгор
12'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Аякс
Желтая карточка
Т. Рейндерс
87'
Замена
Р. Базур
️️️️
М. де Вит
85'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Одгор
85'
82'
Замена
Л. Окампос
️️️️
С. Бергвейн
81'
Замена
Л. Лукка
️️️️
М. Кудус
77'
Желтая карточка
Э. Альварес
63'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Д. Ренш
46'
Замена
Д. Классен
️️️️
К. Тэйлор
ГОЛ! 2:1!
Й. Одгор
Пас отдал
П. Хацидиакос
45'
+5
Желтая карточка
Й. Одгор
45'
+3
Замена
М. Деккер
️️️️
Б. Мартинс-Инди
45'
+1
Желтая карточка
М. Керкез
42'
ГОЛ! 1:1!
М. де Вит
40'
26'
Желтая карточка
К. Тэйлор
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Кудус
Пас отдал
К. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Iman Griffith
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
3-2-3-1
12
Верхюлст
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
6
Керкез
34
де Вит
14
Рейндерс
8
Класи
20
де Вит
21
Одгор
4-1-2-3
22
Пасвер
3
Бейсси
2
Ренш
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
20
Кудус
10
Тадич
4
Мартинс-Инди
23
Деккер
23
Деккер
4
Мартинс-Инди
34
де Вит
23
Базур
23
Базур
34
де Вит
21
Одгор
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Одгор
24
Тэйлор
18
Классен
18
Классен
24
Тэйлор
34
Бергвейн
7
Окампос
7
Окампос
34
Бергвейн
2
Ренш
9
Бробби
9
Бробби
2
Ренш
20
Кудус
20
Лукка
20
Лукка
20
Кудус
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Аякс
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
10
Iman Griffith
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
10
Iman Griffith
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча АЗ Алкмаар - Аякс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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