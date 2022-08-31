Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лоренцо Малагрида - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Лоренцо
    Фамилия Малагрида
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 октября 2003 (19 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 61' - 90' Сампдория 0:0 Салернитана Италия. Серия А, 25 тур
    90'
    27.02.2023 Был в запасе Лацио 1:0 Сампдория Италия. Серия А, 24 тур
    13.02.2023 Был в запасе Сампдория 0:0 Интер Италия. Серия А, 22 тур
    06.02.2023 Был в запасе Монца 2:2 Сампдория Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 61' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    90'
    27.02.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Сампдория (Генуя)
    13.02.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Интер (Милан)
    06.02.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    28.01.2023 81' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Сампдория (Генуя)
    86'
    04.01.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    12.11.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2022 Был в запасе Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    06.11.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    31.08.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Лацио (Рим)
    28.08.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 4:0 Сампдория (Генуя)
    22.08.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Ювентус (Турин)
    13.08.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    • Читайте нас: 
    11