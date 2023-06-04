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Лоренцо Малагрида
Статистика
Лоренцо Малагрида - статистика
Завершил карьеру
24 октября 2003 (22)
#77 | Нападающий
174 см
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2 : 0
04.06.2023
Сампдория
46' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
2 : 2
26.05.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
1 : 1
15.05.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
2 : 0
08.05.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 2
03.05.2023
Торино
77' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
5 : 0
30.04.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
1 : 1
22.04.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
2 : 3
08.04.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3 : 0
02.04.2023
Сампдория
89' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
3 : 1
19.03.2023
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
4 : 2
12.03.2023
Сампдория
82' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0 : 0
05.03.2023
Салернитана
61' - 90'
90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1 : 0
27.02.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
0 : 0
13.02.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Монца
2 : 2
06.02.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
2 : 0
28.01.2023
Сампдория
81' - 90'
86'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 2
04.01.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
0 : 2
12.11.2022
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 0
09.11.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
0 : 2
06.11.2022
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
1 : 1
31.08.2022
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Салернитана
4 : 0
28.08.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
0 : 0
22.08.2022
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
0 : 2
13.08.2022
Аталанта
Был в запасе
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