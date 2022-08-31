Лоренцо Малагрида - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Малагрида
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Малагрида
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|61' - 90'
|Сампдория
|0:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 25 тур
|90'
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|0:0
|Интер
|Италия. Серия А, 22 тур
|06.02.2023
|Был в запасе
|Монца
|2:2
|Сампдория
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|61' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|90'
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Интер (Милан)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|28.01.2023
|81' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|86'
|04.01.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|4:0
|Сампдория (Генуя)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)