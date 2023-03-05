Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Салернитана
Сампдория - Салернитана: обзор матча 05 марта 2023
Сампдория
05.03.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Салернитана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Салернитана
Желтая карточка
Л. Малагрида
90'
86'
Желтая карточка
Б. Диа
Замена
М. Де Лука
️️️️
М. Кюизанс
80'
73'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
А. Кандрева
62'
Замена
Б. Диа
️️️️
Г. Кастанос
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
62'
Замена
Л. Малагрида
️️️️
Б. Нуйтинк
61'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Хесе
61'
53'
Желтая карточка
К. Пентек
51'
Желтая карточка
Д. Маджоре
46'
Замена
П. Маццокки
️️️️
Ж. Самбья
46'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Д. Чрнигой
Желтая карточка
М. Кюизанс
42'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
А. Сабири
35'
27'
Желтая карточка
Ф. Данильюк
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
17
Нуйтинк
2
Амионе
59
Дзаноли
4
Уинкс
27
Кюизанс
10
Сабири
8
Ринкон
10
Хесе
7
Лери
3-2-4-1
13
Очоа
23
Гьембер
24
Данильюк
5
Пирола
10
Самбья
6
Брадарич
87
Кандрева
29
Кулибали
20
Кастанос
89
Чрнигой
9
Пентек
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
10
Сабири
22
Гюнтер
22
Гюнтер
10
Сабири
17
Нуйтинк
77
Малагрида
77
Малагрида
17
Нуйтинк
27
Кюизанс
9
Де Лука
9
Де Лука
27
Кюизанс
10
Хесе
27
Квальярелла
27
Квальярелла
10
Хесе
10
Самбья
2
Маццокки
2
Маццокки
10
Самбья
87
Кандрева
32
Бохинен
32
Бохинен
87
Кандрева
89
Чрнигой
18
Маджоре
18
Маджоре
89
Чрнигой
20
Кастанос
22
Диа
22
Диа
20
Кастанос
Остались в запасе
Сампдория
Салернитана
16
Мартин Турк
ВР
30
Никола Равалья
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
30
Никола Равалья
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Сампдория - Салернитана
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Салернитана
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+