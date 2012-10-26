|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|19
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2013
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:3
|Енисей (Красноярск)
|08.04.2013
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Томь (Томск)
|01.04.2013
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|25.03.2013
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Салют (Белгород)
|19.03.2013
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|12.03.2013
|84' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|20.11.2012
|90' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|16.11.2012
|70' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|05.11.2012
|58' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|26.10.2012
|1' -63'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|22.10.2012
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|09.10.2012
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|02.10.2012
|46' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Балтика (Калининград)
|21.09.2012
|1' -86'
|Химки (Химки)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|17.09.2012
|84' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|10.09.2012
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|06.09.2012
|27' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|52'
|27.08.2012
|1' -63'
|Салют (Белгород)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|6'
|22.08.2012
|1' -74'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|17.08.2012
|60' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|13.08.2012
|1' -75'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|07.08.2012
|69' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|30.07.2012
|59' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|23.07.2012
|1' -64'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|16.07.2012
|60' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|09.07.2012
|67' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)