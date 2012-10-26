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    Юрий Роденков - статистика

    #93 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Отчество Андреевич
    Фамилия Роденков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 19 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.04.2013 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:3 Енисей (Красноярск)
    08.04.2013 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 Томь (Томск)
    01.04.2013 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:1 Енисей (Красноярск)
    25.03.2013 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 Салют (Белгород)
    19.03.2013 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:1 Енисей (Красноярск)
    12.03.2013 84' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Торпедо (Москва)
    20.11.2012 90' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:2 Енисей (Красноярск)
    16.11.2012 70' -90' Сочи (Сочи) 2:1 Енисей (Красноярск)
    05.11.2012 58' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Енисей (Красноярск)
    26.10.2012 1' -63' Енисей (Красноярск) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    22.10.2012 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    09.10.2012 Был в запасе Уфа (Уфа) 1:2 Енисей (Красноярск)
    02.10.2012 46' -90' Енисей (Красноярск) 1:2 Балтика (Калининград)
    21.09.2012 1' -86' Химки (Химки) 1:2 Енисей (Красноярск)
    17.09.2012 84' -90' Енисей (Красноярск) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
    10.09.2012 1' -90' Томь (Томск) 2:0 Енисей (Красноярск)
    06.09.2012 27' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Ротор (Волгоград)
    52'
    27.08.2012 1' -63' Салют (Белгород) 2:1 Енисей (Красноярск)
    6'
    22.08.2012 1' -74' Енисей (Красноярск) 0:0 Волгарь (Астрахань)
    17.08.2012 60' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Енисей (Красноярск)
    13.08.2012 1' -75' Енисей (Красноярск) 3:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    07.08.2012 69' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    30.07.2012 59' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    23.07.2012 1' -64' Енисей (Красноярск) 1:1 Сочи (Сочи)
    16.07.2012 60' -90' Урал (Екатеринбург) 1:1 Енисей (Красноярск)
    09.07.2012 67' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
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