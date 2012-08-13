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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Спартак-Нальчик
Енисей - Спартак-Нальчик: обзор матча 13 августа 2012
Енисей
13.08.2012, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
43'
С. Пятикопов
45+3'
А. Базанов
86'
С. Пятикопов
65'
Д. Сирадзе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Спартак-Нальчик
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Базанов
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
С. Пятикопов
86'
81'
Замена
Р. Абазов
️️️️
А. Засеев
77'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
75'
Желтая карточка
Е. Чеботару
Замена
В. Пьянченко
️️️️
Ю. Роденков
75'
Замена
В. Чадов
️️️️
О. Кожанов
69'
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сирадзе
Пас отдал
В. Татарчук
46'
Замена
Е. Чеботару
️️️️
А. Шаваев
46'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Р. Балов
46'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Коронов
ГОЛ! 2:0!
А. Базанов
Пас отдал
О. Кожанов
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
С. Пятикопов
43'
Желтая карточка
А. Базанов
33'
Желтая карточка
С. Пятикопов
30'
Пенальти не реализован!
С. Пятикопов
15'
Желтая карточка
О. Кожанов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
(К)
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
11
Алексей Базанов
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦП
93
Юрий Роденков
ПП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
50
Владимир Татарчук
ЛП
8
Марат Шогенов
(К)
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
25
Рустам Балов
АП
14
Игорь Коронов
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-1-4-1
79
Плотников
27
Лебамба
80
Качан
5
Пятикопов
22
Шабаев
88
Ситдиков
9
Лешонок
11
Базанов
20
Кожанов
93
Роденков
27
Алексеев
4-4-1-1
1
Коченков
71
Багаев
4
Овсиенко
26
Чернышов
2
Засеев
14
Коронов
8
Шогенов
8
Шаваев
50
Татарчук
25
Балов
13
Дорожкин
93
Роденков
7
Пьянченко
7
Пьянченко
93
Роденков
11
Базанов
92
Чуперка
92
Чуперка
11
Базанов
20
Кожанов
15
Чадов
15
Чадов
20
Кожанов
2
Засеев
57
Абазов
57
Абазов
2
Засеев
8
Шаваев
37
Чеботару
37
Чеботару
8
Шаваев
14
Коронов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
14
Коронов
25
Балов
8
Сирадзе
8
Сирадзе
25
Балов
Остались в запасе
Енисей
Спартак-Нальчик
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Енисей - Спартак-Нальчик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Ринат Деушев (Люберцы)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Спорт 2" 14:55 (прямая)
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