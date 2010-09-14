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    Семен Мельников - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Семен
    Отчество Владимирович
    Фамилия Мельников
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 января 1985 (38 лет)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Петротрест 23 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2010 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 4:1 Петротрест (Сочи)
    03.11.2010 80' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Петротрест (Сочи)
    27.10.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 0:2 Балтика (Калининград)
    17.10.2010 1' -65' Петротрест (Сочи) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    14.10.2010 1' -71' Петротрест (Сочи) 2:0 Иртыш (Омск)
    48'
    06.10.2010 1' -85' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Петротрест (Сочи)
    61'
    03.10.2010 1' -70' Волга (Нижний Новгород) 3:0 Петротрест (Сочи)
    26.09.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 0:2 Химки (Химки)
    22.09.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    14.09.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Петротрест (Сочи)
    11.09.2010 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Петротрест (Сочи)
    03.09.2010 1' -65' Петротрест (Сочи) 2:0 Салют (Белгород)
    31.08.2010 68' -90' Петротрест (Сочи) 1:0 Авангард (Курск)
    24.08.2010 Был в запасе Волгарь-Газпром (Астрахань) 3:2 Петротрест (Сочи)
    21.08.2010 90' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Петротрест (Сочи)
    13.08.2010 73' -90' Петротрест (Сочи) 1:3 Мордовия (Саранск)
    30.07.2010 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 0:0 Петротрест (Сочи)
    09.07.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 2:5 Шинник (Ярославль)
    06.07.2010 62' -90' Петротрест (Сочи) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    23.06.2010 Был в запасе Балтика (Калининград) 2:0 Петротрест (Сочи)
    04.06.2010 59' -90' Петротрест (Сочи) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    01.06.2010 50' -90' Петротрест (Сочи) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    65'
    10.05.2010 60' -90' Петротрест (Сочи) 1:2 Луч (Владивосток)
    02.05.2010 68' -90' Салют (Белгород) 1:2 Петротрест (Сочи)
    29.04.2010 58' -90' Авангард (Курск) 0:0 Петротрест (Сочи)
    21.04.2010 66' -90' Петротрест (Сочи) 1:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    18.04.2010 Был в запасе Петротрест (Сочи) 4:1 Ротор (Волгоград)
    27.03.2010 88' -90' Петротрест (Сочи) 0:0 Краснодар (Краснодар)
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