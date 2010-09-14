|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петротрест
|23
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2010
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|4:1
|Петротрест (Сочи)
|03.11.2010
|80' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Петротрест (Сочи)
|27.10.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|17.10.2010
|1' -65'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|14.10.2010
|1' -71'
|Петротрест (Сочи)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|48'
|06.10.2010
|1' -85'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Петротрест (Сочи)
|61'
|03.10.2010
|1' -70'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:0
|Петротрест (Сочи)
|26.09.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|0:2
|Химки (Химки)
|22.09.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|14.09.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Петротрест (Сочи)
|11.09.2010
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Петротрест (Сочи)
|03.09.2010
|1' -65'
|Петротрест (Сочи)
|2:0
|Салют (Белгород)
|31.08.2010
|68' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:0
|Авангард (Курск)
|24.08.2010
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|3:2
|Петротрест (Сочи)
|21.08.2010
|90' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Петротрест (Сочи)
|13.08.2010
|73' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:3
|Мордовия (Саранск)
|30.07.2010
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|0:0
|Петротрест (Сочи)
|09.07.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|2:5
|Шинник (Ярославль)
|06.07.2010
|62' -90'
|Петротрест (Сочи)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|23.06.2010
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Петротрест (Сочи)
|04.06.2010
|59' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|01.06.2010
|50' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|65'
|10.05.2010
|60' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|02.05.2010
|68' -90'
|Салют (Белгород)
|1:2
|Петротрест (Сочи)
|29.04.2010
|58' -90'
|Авангард (Курск)
|0:0
|Петротрест (Сочи)
|21.04.2010
|66' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|18.04.2010
|Был в запасе
|Петротрест (Сочи)
|4:1
|Ротор (Волгоград)
|27.03.2010
|88' -90'
|Петротрест (Сочи)
|0:0
|Краснодар (Краснодар)