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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Сочи: обзор матча 30 июля 2010
Краснодар
30.07.2010, пятница, 20:30
Россия. Первый дивизион, 21 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Сочи
Желтая карточка
В. Авсюк
Желтая карточка
Д. Епифанов
Замена
Н. Колесников
️️️️
М. Козлов
Замена
И. Кнежевич
️️️️
Р. Сурнев
Замена
Д. Дедечко
️️️️
А. Михеев
Замена
М. Багаев
️️️️
В. Татарчук
Замена
И. Пикущак
️️️️
А. Яркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
50
Владимир Татарчук
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
9
Владимир Авсюк
ЦП
33
Кирилл Котов
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Сочи
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
23
Никита Колесников
ЦП
10
Дмитрий Извеков
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
3-1-4-2
62
Ботвиньев
15
Калешин
14
Мартынович
24
Мирошниченко
11
Пазин
10
Комков
90
Михеев
2
Сурнев
50
Татарчук
27
Олейник
22
Яркин
4-1-4-1
30
Епифанов
2
Давыдов
3
Черногаев
81
Зимулька
3
Сурков
10
Козлов
9
Авсюк
33
Котов
78
Кантонистов
31
Рогов
27
Рогачев
2
Сурнев
26
Кнежевич
26
Кнежевич
2
Сурнев
50
Татарчук
71
Багаев
71
Багаев
50
Татарчук
90
Михеев
69
Дедечко
69
Дедечко
90
Михеев
22
Яркин
10
Пикущак
10
Пикущак
22
Яркин
10
Козлов
23
Колесников
23
Колесников
10
Козлов
Остались в запасе
Краснодар
Сочи
31
Денис Пчелинцев
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
10
Дмитрий Извеков
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Остались в запасе
10
Дмитрий Извеков
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Статистика матча Краснодар - Сочи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
Кубань
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