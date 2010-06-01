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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Волга
Сочи - Волга: обзор матча 01 июня 2010
Сочи
01.06.2010, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 13 тур
1 : 1
Завершен
Волга
65'
Н. Колесников
37'
О. Марцваладзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Волга
Желтая карточка
А. Власов
Замена
С. Виноградов
️️️️
С. Рашевский
Замена
А. Гарбузов
️️️️
Л. Кантонистов
Желтая карточка
Е. Окороков
Замена
Е. Окороков
️️️️
М. Козлов
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
О. Трифонов
ГОЛ! 1:1!
Н. Колесников
Пас отдал
С. Мельников
Замена
С. Мельников
️️️️
С. Рогачев
Замена
️️️️
О. Кожанов
Замена
Н. Колесников
️️️️
М. Андреев
ГОЛ! 0:1!
О. Марцваладзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
5
Антон Власов
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
30
Дмитрий Епифанов
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
16
Андрей Гарбузов
ЦП
23
Никита Колесников
ЦП
11
Егор Окороков
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Волга
36
Михаил Левашов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
22
Михаил Мысин
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
3-3-1-1-2
2
Сыропятов
81
Зимулька
14
Сахвадзе
3
Черногаев
10
Козлов
2
Давыдов
78
Кантонистов
77
Андреев
20
Гонежуков
27
Рогачев
3-2-2-1-2
1
Коченков
32
Трифонов
2
Засеев
25
Буйволов
5
Власов
2
Ндри
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
20
Марцваладзе
20
Кожанов
78
Кантонистов
16
Гарбузов
16
Гарбузов
78
Кантонистов
77
Андреев
23
Колесников
23
Колесников
77
Андреев
10
Козлов
11
Окороков
11
Окороков
10
Козлов
27
Рогачев
13
Мельников
13
Мельников
27
Рогачев
58
Рашевский
11
Виноградов
11
Виноградов
58
Рашевский
32
Трифонов
22
Кузнецов
22
Кузнецов
32
Трифонов
Остались в запасе
Сочи
Волга
99
Владимир Вагин
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
22
Михаил Мысин
ЦП
36
Михаил Левашов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
Остались в запасе
99
Владимир Вагин
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Остались в запасе
22
Михаил Мысин
ЦП
36
Михаил Левашов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Сочи - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
МСА Петровский
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