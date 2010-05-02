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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Динамо
Салют - Сочи: обзор матча 02 мая 2010
Салют
02.05.2010, воскресенье, 18:30
Россия. Первый дивизион, 8 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
22'
А. Бажев (П)
40'
К. Зимулька
58'
А. Гонежуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Сочи
+1
Замена
В. Вагин
️️️️
М. Рогов
Замена
Н. Колесников
️️️️
Д. Извеков
Замена
С. Мельников
️️️️
С. Рогачев
Замена
Д. Ткачук
️️️️
М. Ромащенко
Замена
Д. Клопков
️️️️
Е. Шипицин
ГОЛ! 1:2!
А. Гонежуков
Пас отдал
М. Рогов
Замена
В. Булыга
️️️️
М. Шевченко
Замена
Ю. Роденков
️️️️
В. Левшин
Замена
А. Гарбузов
️️️️
М. Андреев
ГОЛ! 1:1!
К. Зимулька
Пас отдал
Л. Кантонистов
Желтая карточка
А. Сыропятов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бажев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
31
Александр Беленов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Сочи
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Дмитрий Извеков
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Григорий Михалюк
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Денис Клопков
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
30
Дмитрий Епифанов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
16
Андрей Гарбузов
ЦП
23
Никита Колесников
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
3-5-1-1
31
Беленов
41
Горин
20
Дедура
66
Танасиевич
9
Лешонок
21
Коробкин
25
Шипицин
22
Ромащенко
7
Шевченко
32
Левшин
9
Бажев
4-3-1-2
3
Черногаев
2
Сыропятов
81
Зимулька
55
Лобов
10
Извеков
78
Кантонистов
31
Рогов
77
Андреев
20
Гонежуков
27
Рогачев
7
Шевченко
10
Булыга
10
Булыга
7
Шевченко
25
Шипицин
44
Клопков
44
Клопков
25
Шипицин
22
Ромащенко
31
Ткачук
31
Ткачук
22
Ромащенко
32
Левшин
93
Роденков
93
Роденков
32
Левшин
31
Рогов
99
Вагин
99
Вагин
31
Рогов
77
Андреев
16
Гарбузов
16
Гарбузов
77
Андреев
10
Извеков
23
Колесников
23
Колесников
10
Извеков
27
Рогачев
13
Мельников
13
Мельников
27
Рогачев
Остались в запасе
Салют
Сочи
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
30
Дмитрий Епифанов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Главный тренер
Григорий Михалюк
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
Остались в запасе
30
Дмитрий Епифанов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Григорий Михалюк
Статистика матча Салют - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
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