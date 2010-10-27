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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Балтика
Сочи - Балтика: обзор матча 27 октября 2010
Сочи
27.10.2010, среда, 16:00
Россия. Первый дивизион, 38 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
66'
В. Магомедов
83'
В. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Балтика
Замена
В. Янчук
️️️️
Д. Голубов
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
В. Магомедов
ГОЛ! 0:2!
В. Магомедов
Пас отдал
Д. Голубов
Желтая карточка
М. Джалович
Замена
М. Макагонов
️️️️
М. Рогов
Желтая карточка
А. Семенов
ГОЛ! 0:1!
В. Магомедов
Желтая карточка
Ю. Мамаев
Желтая карточка
В. Авсюк
Замена
А. Першин
️️️️
А. Курнаев
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Желтая карточка
В. Буден
20'
Желтая карточка
В. Магомедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
9
Владимир Авсюк
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
0
Винко Буден
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
0
Марко Джалович
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Сочи
0
Евгений Черемисин
ВР
23
Александр Хорин
ЦЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
27
Артем Першин
ЦП
23
Никита Колесников
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
4-1-4-1
30
Епифанов
55
Лобов
3
Мальков
81
Зимулька
2
Полуяхтов
10
Козлов
31
Рогов
9
Авсюк
78
Кантонистов
21
Курнаев
13
Мельников
4-5-1
1
Рогачев
13
Семенов
13
Тимофеев
0
Буден
85
Попов
0
Джалович
13
Магомедов
22
Кузнецов
35
Романович
28
Мамаев
85
Голубов
21
Курнаев
27
Першин
27
Першин
21
Курнаев
31
Рогов
2
Макагонов
2
Макагонов
31
Рогов
85
Голубов
99
Янчук
99
Янчук
85
Голубов
13
Магомедов
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
13
Магомедов
Остались в запасе
Сочи
Балтика
23
Никита Колесников
ЦП
23
Александр Хорин
ЦЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
0
Евгений Черемисин
ВР
81
Владимир Бондаренко
ЦП
Главный тренер
Сергей Францев
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
23
Никита Колесников
ЦП
23
Александр Хорин
ЦЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
0
Евгений Черемисин
ВР
81
Владимир Бондаренко
ЦП
Остались в запасе
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
Главный тренер
Сергей Францев
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Сочи - Балтика
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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