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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Краснодар
Сочи - Краснодар: обзор матча 27 марта 2010
Сочи
27.03.2010, суббота, 16:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Краснодар
Замена
С. Мельников
️️️️
А. Гонежуков
Замена
М. Комков
️️️️
А. Олейник
Замена
С. Рогачев
️️️️
М. Козлов
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Р. Сурнев
Замена
А. Гарбузов
️️️️
С. Черногаев
Замена
И. Кнежевич
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
А. Курнаев
️️️️
М. Рогов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
30
Дмитрий Епифанов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Сочи
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
16
Андрей Гарбузов
ЦП
5
Николай Аверьянов
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
13
Семен Мельников
ЦФ
27
Сергей Рогачев
ЦФ
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
3-3-2-1
99
Вагин
3
Черногаев
81
Зимулька
2
Сыропятов
55
Лобов
10
Козлов
2
Давыдов
31
Рогов
78
Кантонистов
20
Гонежуков
3-1-4-2
31
Пчелинцев
13
Марков
4
Бугаев
15
Калешин
11
Пазин
35
Романович
2
Сурнев
25
Деменко
90
Михеев
27
Олейник
13
Дорожкин
3
Черногаев
16
Гарбузов
16
Гарбузов
3
Черногаев
20
Гонежуков
13
Мельников
13
Мельников
20
Гонежуков
10
Козлов
27
Рогачев
27
Рогачев
10
Козлов
31
Рогов
21
Курнаев
21
Курнаев
31
Рогов
13
Дорожкин
26
Кнежевич
26
Кнежевич
13
Дорожкин
2
Сурнев
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
2
Сурнев
27
Олейник
10
Комков
10
Комков
27
Олейник
Остались в запасе
Сочи
Краснодар
5
Николай Аверьянов
ЦП
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
5
Николай Аверьянов
ЦП
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Сочи - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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