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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Ротор
Сочи - Ротор: обзор матча 18 апреля 2010
Сочи
18.04.2010, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 5 тур
4 : 1
Завершен
Ротор
24'
А. Гонежуков
44'
С. Рогачев
58'
А. Гонежуков
79'
А. Гонежуков
61'
А. Гайдуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Ротор
Замена
М. Андреев
️️️️
Д. Давыдов
Замена
А. Савин
️️️️
А. Епифанов
Замена
А. Гарбузов
️️️️
Л. Кантонистов
ГОЛ! 4:1!
А. Гонежуков
Замена
К. Кочубей
️️️️
И. Шестаков
Замена
Я. Эрлих
️️️️
Р. Тузовский
Замена
Е. Окороков
️️️️
С. Рогачев
ГОЛ! 3:1!
А. Гайдуков
ГОЛ! 3:0!
А. Гонежуков
Пас отдал
Л. Кантонистов
Замена
В. Борисов
️️️️
М. Маркосов
Желтая карточка
С. Черногаев
Замена
К. Лобов
️️️️
И. Дьягольченко
ГОЛ! 2:0!
С. Рогачев
Пас отдал
Л. Кантонистов
ГОЛ! 1:0!
А. Гонежуков
Пас отдал
С. Рогачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
22
Иван Дьягольченко
ЦЗ
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Григорий Михалюк
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
24
Роман Тузовский
ЦП
3
Александр Гайдуков
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
33
Исо Каньенда
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
16
Андрей Гарбузов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Егор Окороков
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
23
Владимир Смирнов
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
7
Виктор Борисов
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
4-1-2-2
99
Вагин
22
Дьягольченко
3
Черногаев
14
Сахвадзе
2
Давыдов
10
Козлов
31
Рогов
78
Кантонистов
20
Гонежуков
27
Рогачев
4-3-1-2
1
Чичкин
15
Житников
14
Епифанов
3
Олеников
2
Ионов
24
Тузовский
3
Гайдуков
18
Шудров
22
Шестаков
9
Маркосов
33
Каньенда
78
Кантонистов
16
Гарбузов
16
Гарбузов
78
Кантонистов
2
Давыдов
77
Андреев
77
Андреев
2
Давыдов
27
Рогачев
11
Окороков
11
Окороков
27
Рогачев
22
Дьягольченко
55
Лобов
55
Лобов
22
Дьягольченко
24
Тузовский
11
Эрлих
11
Эрлих
24
Тузовский
9
Маркосов
7
Борисов
7
Борисов
9
Маркосов
22
Шестаков
8
Кочубей
8
Кочубей
22
Шестаков
14
Епифанов
18
Савин
18
Савин
14
Епифанов
Остались в запасе
Сочи
Ротор
3
Никита Сурков
ЦЗ
13
Семен Мельников
ЦФ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Главный тренер
Григорий Михалюк
23
Владимир Смирнов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Остались в запасе
3
Никита Сурков
ЦЗ
13
Семен Мельников
ЦФ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Остались в запасе
23
Владимир Смирнов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Григорий Михалюк
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Сочи - Ротор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
МСА Петровский
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