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    Tenton Yenne - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Tenton Yenne
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арарат-Армения 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -72' Пайде (Пайде) 1:0
    (5:3)п    		 Арарат-Армения (Ереван)
    21.07.2022 62' -90' Арарат-Армения (Ереван) 0:0 Пайде (Пайде)
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