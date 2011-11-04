|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|31
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2012
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|30'
|08.05.2012
|1' -79'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|02.05.2012
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|26.04.2012
|1' -70'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|20.04.2012
|1' -76'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|13.04.2012
|1' -60'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Химки (Химки)
|07.04.2012
|1' -60'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.04.2012
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13'
|07.11.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.11.2011
|1' -88'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|27.10.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|43'
|24.10.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|17.10.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|06.10.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|03.10.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|28.09.2011
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)
|31'
|15.09.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Балтика (Калининград)
|12.09.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|01.09.2011
|1' -78'
|Химки (Химки)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|29.08.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.08.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|19.08.2011
|1' -75'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|12.08.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Урал (Екатеринбург)
|09.08.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Оренбург (Оренбург)
|27.06.2011
|63' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:3
|Шинник (Ярославль)
|24.06.2011
|60' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Динамо Бр (Брянск)
|17.06.2011
|72' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|14.06.2011
|84' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)