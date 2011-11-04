Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Валентин Окорочков - статистика

    Полузащитник
    Имя Валентин
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Окорочков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 марта 1980 (42 года)
    Рост 172
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 31 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2012 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    30'
    08.05.2012 1' -79' Черноморец (Новороссийск) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    02.05.2012 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    26.04.2012 1' -70' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    20.04.2012 1' -76' Енисей (Красноярск) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    13.04.2012 1' -60' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Химки (Химки)
    07.04.2012 1' -60' Луч (Владивосток) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    01.04.2012 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    13'
    07.11.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.11.2011 1' -88' Динамо Бр (Брянск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    43'
    24.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    17.10.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    06.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Мордовия (Саранск)
    03.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    28.09.2011 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    31'
    15.09.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Балтика (Калининград)
    12.09.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо (Москва)
    01.09.2011 1' -78' Химки (Химки) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    29.08.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    19.08.2011 1' -75' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Луч (Владивосток)
    12.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    09.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    27.06.2011 63' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Шинник (Ярославль)
    24.06.2011 60' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Динамо Бр (Брянск)
    17.06.2011 72' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    14.06.2011 84' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    • Читайте нас: 
    11