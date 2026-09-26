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Колумбия. Примера А
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Атлетико Букараманга
Фабри Кастро
Статистика
€ 300 тыс
Фабри Кастро - статистика
Атлетико Букараманга
21 февраля 1992 (34)
#22 | Полузащитник
183 см
Колумбия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Онсе Кальдас
1 : 3
26.09.2026
Атлетико Букараманга
1' - 90'
12'
77'
Колумбия. Примера А, 11 тур
Атлетико Букараманга
2 : 0
21.09.2026
Интернасьонал де Богота
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 9 тур
Атлетико Букараманга
2 : 2
18.09.2026
Индепендьенте
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Депортиво Перейра
1 : 3
13.09.2026
Атлетико Букараманга
66' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Копа Судамерикана 2025
Кубок Либертадорес 2025
Греция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон Смирнис
23
0
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 2 тур
Аполлон Смирнис
1 : 0
02.04.2022
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Аполлон Смирнис
0 : 2
28.02.2022
Атромитос
1' - 90'
87'
90'
Греция. Суперлига, 17 тур
Ионикос
4 : 0
23.02.2022
Аполлон Смирнис
39' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
ПАС Ламия
1 : 2
20.02.2022
Аполлон Смирнис
46' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Аполлон Смирнис
0 : 3
16.02.2022
Панатинаикос
1' - 46'
Греция. Суперлига, 23 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
12.02.2022
Панетоликос
63' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Аполлон Смирнис
0 : 2
02.02.2022
ПАОК
1' - 90'
76'
Греция. Суперлига, 20 тур
ПАС
2 : 0
30.01.2022
Аполлон Смирнис
1' - 90'
58'
Греция. Суперлига, 19 тур
Астерас
1 : 0
24.01.2022
Аполлон Смирнис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Волос
1 : 0
19.01.2022
Аполлон Смирнис
1' - 90'
2'
Греция. Суперлига, 18 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
15.01.2022
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
4 : 1
04.12.2021
Аполлон Смирнис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
27.11.2021
ПАС Ламия
1' - 58'
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 0
21.11.2021
Аполлон Смирнис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Аполлон Смирнис
2 : 2
06.11.2021
АЕК
1' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
4 : 1
30.10.2021
Аполлон Смирнис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Аполлон Смирнис
1 : 0
23.10.2021
ПАС
1' - 90'
26'
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 1
16.10.2021
Астерас
1' - 82'
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
0 : 0
02.10.2021
Аполлон Смирнис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
27.09.2021
Ионикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Олимпиакос
4 : 1
22.09.2021
Аполлон Смирнис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Аполлон Смирнис
1 : 3
19.09.2021
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
4 : 0
11.09.2021
Аполлон Смирнис
1' - 90'
9'
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