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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Панетоликос
Аполлон Смирнис - Панетоликос: обзор матча 12 февраля 2022
Аполлон Смирнис
12.02.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Панетоликос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон Смирнис - Панетоликос
86'
Замена
B. Lluy
️️️️
Х. Мендоса
86'
Замена
B. Vrgoc
️️️️
Н. Карелис
Замена
Я. Янниотас
️️️️
С. Цилулис
83'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
Н. Сигневич
83'
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
Н. Мартинес
73'
Замена
A. Dauda
️️️️
Г. Памлидис
67'
64'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Н. Даго
Замена
Ф. Кастро
️️️️
Р. Чибса
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
21
Василиос Витлис
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
Панетоликос
47
Александрос Малис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Аполлон Смирнис
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
22
Branko Vrgoc
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-4-4
2
Дентакис
4
Рогне
0
10
Мартинес
13
Чибса
14
Сливка
23
Цилулис
21
Витлис
87
14
Памлидис
14
Сигневич
1-2-5
47
Малис
6
Антуньес
20
Диас
4
Ларссон
80
Карелис
3
Хухумис
20
Флорес
99
Анестис
10
Мартинес
30
30
10
Мартинес
14
Сигневич
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
14
Сигневич
23
Цилулис
70
Янниотас
70
Янниотас
23
Цилулис
14
Памлидис
9
9
14
Памлидис
13
Чибса
22
Кастро
22
Кастро
13
Чибса
10
Мендоса
8
8
10
Мендоса
80
Карелис
22
22
80
Карелис
10
Даго
9
Вергос
9
Вергос
10
Даго
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Панетоликос
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
5
Адиль Раили
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
5
Адиль Раили
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Аполлон Смирнис - Панетоликос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
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Аполлон Смирнис
Панетоликос
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
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3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
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2
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
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2018.12.21 00:58
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2025.06.22 11:53
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2024.07.30 17:29
3
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2024.01.14 18:24
2
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2020.01.05 17:55
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