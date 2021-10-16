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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Астерас
Аполлон Смирнис - Астерас: обзор матча 16 октября 2021
Аполлон Смирнис
16.10.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Астерас
48'
Х. Барралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Астерас
90'
+4
Желтая карточка
Х. Тасулис
90'
+1
Замена
Х. Тасулис
️️️️
Х. Регис
Желтая карточка
Х. Лисгарас
84'
Замена
Х. Лисгарас
️️️️
Д. Баксеванидис
83'
Замена
F. Matei
️️️️
Ф. Кастро
82'
81'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Д. Сантафе
79'
Желтая карточка
А. Цифцис
Желтая карточка
В. Сливка
76'
71'
Замена
️️️️
Сито
71'
Замена
А. Риера
️️️️
К. Сони
Замена
С. Цилулис
️️️️
R. Van La Parra
63'
Замена
A. Dauda
️️️️
Н. Иоаннидис
63'
Желтая карточка
D.
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
Х. Барралес
38'
Желтая карточка
Х. Барралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
4-3-4
5
Баксеванидис
0
17
22
Алвеш
14
Сливка
64
10
Мартинес
29
Иоаннидис
7
22
Кастро
70
1-2-5
2
Кармона
8
Мунафо
6
18
Атьенца
40
Сито
10
Сони
20
Регис
24
Альварес
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
31
Лисгарас
5
Баксеванидис
7
23
Цилулис
23
Цилулис
7
22
Кастро
0
0
22
Кастро
29
Иоаннидис
9
9
29
Иоаннидис
14
Сантафе
14
Сантафе
20
Регис
3
Тасулис
3
Тасулис
20
Регис
Сантафе
17
Иглесиас
17
Иглесиас
Сантафе
10
Сони
23
Риера
23
Риера
10
Сони
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Астерас
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Аполлон Смирнис - Астерас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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