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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Аполлон Смирнис
Панатинаикос - Аполлон Смирнис: обзор матча 11 сентября 2021
Панатинаикос
11.09.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
30'
Маурисио
45+1'
Карлитос
73'
Карлитос
83'
С. Александропулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Аполлон Смирнис
ГОЛ! 4:0!
С. Александропулос
Пас отдал
Карлитос
83'
80'
Желтая карточка
D.
Замена
С. Паласиос
️️️️
М. Витал
74'
ГОЛ! 3:0!
Карлитос
Пас отдал
Ф. Иоаннидис
73'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
А. Канталапьерда
65'
65'
Замена
F. Matei
️️️️
В. Сливка
65'
Замена
R. Van La Parra
️️️️
С. Цилулис
64'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
A. Dauda
55'
Замена
Г. Памлидис
️️️️
W. Sehli
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Р. Лундквист
46'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Маурисио
46'
ГОЛ! 2:0!
Карлитос
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
30'
26'
Желтая карточка
В. Сливка
Желтая карточка
Маурисио
18'
Желтая карточка
Р. Перес
12'
9'
Желтая карточка
Ф. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
22
Фабри Кастро
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Аполлон Смирнис
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
3-1-2-4
1
Диудис
27
Коцирас
4
Фран Велес
31
Шарлия
8
Маурисио
21
Перес
10
Витал
10
Канталапьерда
27
Хуанкар
10
Лундквист
10
Карлитос
3-3-4
2
Дентакис
31
Лисгарас
0
23
Цилулис
14
Сливка
64
19
9
87
22
Кастро
8
Маурисио
14
Александропулос
14
Александропулос
8
Маурисио
10
Витал
34
Паласиос
34
Паласиос
10
Витал
10
Канталапьерда
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
10
Лундквист
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
10
Лундквист
14
Сливка
0
0
14
Сливка
23
Цилулис
7
7
23
Цилулис
9
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
9
19
14
Памлидис
14
Памлидис
19
Остались в запасе
Панатинаикос
Аполлон Смирнис
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
Остались в запасе
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Панатинаикос - Аполлон Смирнис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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