Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - АЕК
Аполлон Смирнис - АЕК: обзор матча 06 ноября 2021
Аполлон Смирнис
06.11.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
АЕК
41'
Н. Иоаннидис
62'
Г. Памлидис
13'
Л. Гарсия
80'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - АЕК
Желтая карточка
Ф. Кастро
90'
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
Г. Памлидис
89'
Замена
R. Van La Parra
️️️️
Н. Иоаннидис
89'
85'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
А. Симойш
85'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Л. Рота
Замена
F. Matei
️️️️
Н. Мартинес
81'
80'
ГОЛ! 2:2!
С. Араухо
76'
Желтая карточка
С. Араухо
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
75'
72'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Л. Гарсия
72'
Замена
Э. Хаджусафи
️️️️
М. Мохаммади
66'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Д. Ле Таллек
ГОЛ! 2:1!
Г. Памлидис
62'
45'
+3
Желтая карточка
Г. Цавеллас
ГОЛ! 1:1!
Н. Иоаннидис
Пас отдал
Н. Мартинес
41'
Желтая карточка
Д. Баксеванидис
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
Пас отдал
П. Манталос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
4-3-4
5
Баксеванидис
22
Алвеш
17
0
64
23
Цилулис
10
Мартинес
14
Памлидис
29
Иоаннидис
22
Кастро
70
4-1-3-2
23
Станкович
22
Враньеш
33
Цавеллас
5
Мохаммади
12
Рота
6
Ле Таллек
20
Манталос
8
Симойш
7
Цубер
99
Гарсия
21
Араухо
14
Памлидис
30
30
14
Памлидис
10
Мартинес
0
0
10
Мартинес
29
Иоаннидис
7
7
29
Иоаннидис
5
Мохаммади
28
Хаджусафи
28
Хаджусафи
5
Мохаммади
12
Рота
22
Мишелен
22
Мишелен
12
Рота
99
Гарсия
39
Амрабат
39
Амрабат
99
Гарсия
8
Симойш
4
Шиманьски
4
Шиманьски
8
Симойш
6
Ле Таллек
17
Ансарифард
17
Ансарифард
6
Ле Таллек
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
АЕК
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
19
W. Sehli
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
19
W. Sehli
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Аполлон Смирнис - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
Все
Аполлон Смирнис
АЕК
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+