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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Аполлон Смирнис
Волос - Аполлон Смирнис: обзор матча 19 января 2022
Волос
19.01.2022, среда, 16:00
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
23'
Т. ван Верт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Аполлон Смирнис
Желтая карточка
Э. Пурита
78'
76'
Замена
️️️️
G. Papageorgiou
Замена
К. Росеро
️️️️
Х. Бартоло
71'
62'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Г. Памлидис
58'
Желтая карточка
Г. Памлидис
Замена
N. Oroz
️️️️
А. Регаттен
46'
46'
Замена
J. Tutuarima
️️️️
Н. Якимовски
Замена
Э. Пурита
️️️️
Н. Алхо
39'
ГОЛ! 1:0!
Т. ван Верт
Пас отдал
Ф. Феррари
23'
Желтая карточка
Т. Цоканис
21'
2'
Желтая карточка
Ф. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Матиц Котник
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Никола Якимовски
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Аполлон Смирнис
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
4-1-5
12
Котник
17
Алхо
26
Феррари
6
Цоканис
4
14
Баррьентос
7
Бартоло
22
Фернандес
17
Регаттен
9
ван Верт
2
3-3-5
2
Дентакис
4
Рогне
22
Алвеш
14
Сливка
30
10
Мартинес
29
Иоаннидис
14
Памлидис
22
Кастро
29
Якимовски
87
17
Алхо
4
Пурита
4
Пурита
17
Алхо
17
Регаттен
11
11
17
Регаттен
7
Бартоло
7
Росеро
7
Росеро
7
Бартоло
29
Якимовски
17
17
29
Якимовски
14
Памлидис
70
Янниотас
70
Янниотас
14
Памлидис
Остались в запасе
Волос
Аполлон Смирнис
55
Борис Клейман
ВР
6
Alex Soares
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Остались в запасе
55
Борис Клейман
ВР
6
Alex Soares
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Остались в запасе
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Волос - Аполлон Смирнис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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